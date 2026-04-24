  1. В Украине

МВД и нардепы должны вместе выработать решение относительно легализации оружия — Владимир Зеленский

08:02, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подчеркнул: решения по оружию должны приниматься только на законодательном уровне.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые решения относительно легализации оружия должны приниматься исключительно на законодательном уровне. По его словам, тема остается чувствительной и требует взвешенного подхода.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства отметил, что общественный запрос на урегулирование этого вопроса является значительным, и согласился с позицией экспертов относительно необходимости поставить окончательную точку в дискуссии. В то же время он подчеркнул, что такие изменения связаны с высокой ответственностью.

«Очень много вопросов, кстати, относительно оружия, и безусловно вопрос очень чувствительный, и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и экспертами, что в принципе надо ставить точку в этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность, но соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне», — отметил Зеленский.

Президент ожидает от правительственных чиновников активизации работы в этом направлении. Прежде всего речь идет о взаимодействии Министерства внутренних дел с народными депутатами и профильным парламентским комитетом для выработки согласованной концепции.

Владимир Зеленский также заявил о готовности присоединиться к совместной работе над подготовкой соответствующих решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД оружие президент депутат Владимир Зеленский

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]