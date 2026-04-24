МВД и нардепы должны вместе выработать решение относительно легализации оружия — Владимир Зеленский

Президент подчеркнул: решения по оружию должны приниматься только на законодательном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые решения относительно легализации оружия должны приниматься исключительно на законодательном уровне. По его словам, тема остается чувствительной и требует взвешенного подхода.

Глава государства отметил, что общественный запрос на урегулирование этого вопроса является значительным, и согласился с позицией экспертов относительно необходимости поставить окончательную точку в дискуссии. В то же время он подчеркнул, что такие изменения связаны с высокой ответственностью.

«Очень много вопросов, кстати, относительно оружия, и безусловно вопрос очень чувствительный, и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и экспертами, что в принципе надо ставить точку в этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность, но соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне», — отметил Зеленский.

Президент ожидает от правительственных чиновников активизации работы в этом направлении. Прежде всего речь идет о взаимодействии Министерства внутренних дел с народными депутатами и профильным парламентским комитетом для выработки согласованной концепции.

Владимир Зеленский также заявил о готовности присоединиться к совместной работе над подготовкой соответствующих решений.

