  1. В Україні

МВС і нардепи мають разом напрацювати рішення щодо легалізації зброї — Володимир Зеленський

08:02, 24 квітня 2026
Президент наголосив: рішення щодо зброї мають ухвалювати лише на законодавчому рівні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які рішення щодо легалізації зброї мають ухвалюватися виключно на законодавчому рівні. За його словами, тема залишається чутливою та потребує зваженого підходу.

Глава держави зазначив, що суспільний запит на врегулювання цього питання є значним, і погодився з позицією експертів щодо необхідності поставити остаточну крапку в дискусії. Водночас він підкреслив, що такі зміни пов’язані з високою відповідальністю.

«Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї, і безумовно питання дуже чутливе, і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність, але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні», - зазначив Зеленський.

Президент очікує від урядовців активізації роботи в цьому напрямі. Передусім ідеться про взаємодію Міністерства внутрішніх справ з народними депутатами та профільним парламентським комітетом для напрацювання узгодженої концепції.

Володимир Зеленський також заявив про готовність долучитися до спільної роботи над підготовкою відповідних рішень.

