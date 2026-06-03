Хто отримує 100, 70, 50 і 30 тисяч гривень – у ТЦК пояснили систему «бойових» виплат

Виплати залежать від завдань, району служби та кількості днів участі у бойових діях.

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Сумський обласний ТЦК та СП роз’яснив, за яких умов військовослужбовці отримують додаткові виплати, так звані «бойові». Розмір грошового забезпечення залежить від характеру завдань, району їх виконання та кількості днів безпосередньої участі у бойових діях.

100 тисяч гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або в районах зіткнення між силами оборони та противником. Також ця виплата передбачена для військовослужбовців, які здійснюють вогневе ураження противника, зокрема артилеристів, ракетних підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони.

50 тисяч гривень нараховуються військовослужбовцям органів військового управління, штабів і командувань, які забезпечують керування військами та виконують бойові або спеціальні завдання.

30 тисяч гривень виплачують за виконання бойових і спеціальних завдань відповідно до бойових наказів. До них належать підготовка до бойових дій, управління підрозділами, логістичне забезпечення, розмінування, протиповітряний захист та охорона критичної інфраструктури.

Окремо передбачена додаткова виплата у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, на тимчасово окупованих територіях або на території противника. Вона нараховується за накопичувальним принципом — за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Підставою для нарахування «бойових» є наказ командира, сформований на основі бойових розпоряджень, журналів бойових дій, рапортів та інших службових документів. Розмір виплат визначається пропорційно фактичному часу виконання завдань.

У ТЦК зазначили, що «бойові» не нараховуються військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, відмовилися виконувати накази, були відсторонені від служби або відбувають дисциплінарне стягнення.

У разі відсутності нарахувань військовослужбовець може подати рапорт командиру, перевірити оформлення документів або звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Нагадаємо, що Велика Палата Верховного Суду розглянула зразкову справу 280/8933/24 про стягнення компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати грошового забезпечення.

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