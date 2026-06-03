  1. В Україні

Хто отримує 100, 70, 50 і 30 тисяч гривень – у ТЦК пояснили систему «бойових» виплат

14:11, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати залежать від завдань, району служби та кількості днів участі у бойових діях.
Хто отримує 100, 70, 50 і 30 тисяч гривень – у ТЦК пояснили систему «бойових» виплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сумський обласний ТЦК та СП роз’яснив, за яких умов військовослужбовці отримують додаткові виплати, так звані «бойові». Розмір грошового забезпечення залежить від характеру завдань, району їх виконання та кількості днів безпосередньої участі у бойових діях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

100 тисяч гривень отримують військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або в районах зіткнення між силами оборони та противником. Також ця виплата передбачена для військовослужбовців, які здійснюють вогневе ураження противника, зокрема артилеристів, ракетних підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони.

50 тисяч гривень нараховуються військовослужбовцям органів військового управління, штабів і командувань, які забезпечують керування військами та виконують бойові або спеціальні завдання.

30 тисяч гривень виплачують за виконання бойових і спеціальних завдань відповідно до бойових наказів. До них належать підготовка до бойових дій, управління підрозділами, логістичне забезпечення, розмінування, протиповітряний захист та охорона критичної інфраструктури.

Окремо передбачена додаткова виплата у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, на тимчасово окупованих територіях або на території противника. Вона нараховується за накопичувальним принципом — за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Підставою для нарахування «бойових» є наказ командира, сформований на основі бойових розпоряджень, журналів бойових дій, рапортів та інших службових документів. Розмір виплат визначається пропорційно фактичному часу виконання завдань.

У ТЦК зазначили, що «бойові» не нараховуються військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, відмовилися виконувати накази, були відсторонені від служби або відбувають дисциплінарне стягнення.

У разі відсутності нарахувань військовослужбовець може подати рапорт командиру, перевірити оформлення документів або звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Нагадаємо, що Велика Палата Верховного Суду розглянула зразкову справу 280/8933/24 про стягнення компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати грошового забезпечення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші військові ТЦК виплати військовим

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Великі дані в кримінальних розслідуваннях: ЄСПЛ про доступ до доказів у цифрову епоху

Коли докази у справі вимірюються не сторінками, а терабайтами даних, практика ЄСПЛ формує нові стандарти: від реального доступу до цифрових матеріалів до заборони «автоматичного» визнання доказів достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]