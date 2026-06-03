До Києва прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генсекретар НАТО Марк Рютте приїхав в Україну.

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До Києва з візитом прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На Центральному залізничному вокзалі столиці його зустріли представники української сторони.

Традиційно для іноземних лідерів та високопосадовців, які відвідують Україну під час війни, Марк Рютте прибув до Києва залізницею.

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