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До Києва прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

10:45, 3 червня 2026
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Генсекретар НАТО Марк Рютте приїхав в Україну.
До Києва прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
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До Києва з візитом прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На Центральному залізничному вокзалі столиці його зустріли представники української сторони.

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Традиційно для іноземних лідерів та високопосадовців, які відвідують Україну під час війни, Марк Рютте прибув до Києва залізницею.

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НАТО Україна

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