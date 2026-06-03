В Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генсекретарь НАТО Марк Рютт приехал в Украину.

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В Киев с визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На Центральном железнодорожном вокзале столицы его встретили представители украинской стороны.

Традиционно для иностранных лидеров и высокопоставленных должностных лиц, посещающих Украину во время войны, Марк Рютте прибыл в Киев железной дорогой.

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