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Руслан Кравченко: 31 обыск и 15 подозреваемых — в Киевской области раскрыли канал сбыта поддельных документов

10:53, 3 июня 2026
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Следствие выявило разветвленную сеть по изготовлению и сбыту поддельных паспортов, дипломов и удостоверений.
Руслан Кравченко: 31 обыск и 15 подозреваемых — в Киевской области раскрыли канал сбыта поддельных документов
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о ликвидации в Киевской области масштабной схемы по изготовлению и сбыту поддельных документов. В рамках производства проведено 31 обыск, 15 лицам сообщено о подозрении.

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По данным следствия, на территории Киевской области действовала разветвленная сеть, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов с голографическими элементами защиты. В состав группировки входили не менее 15 человек.

В рамках схемы изготавливались паспорта, дипломы, водительские удостоверения, свидетельства и нотариальные документы. Для участников группы это был организованный бизнес с четким распределением ролей: одни искали клиентов, другие занимались изготовлением подделок, а еще одна часть отвечала за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников или дистанционно, а готовые документы передавали по почте или из рук в руки.

В прокуратуре отмечают, что последствия такой деятельности выходят за пределы подделки отдельных документов. Подобные изделия могли использоваться для незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, уклонения от ответственности и вмешательства в государственные реестры.

В ходе 31 обыска на территории Киевской и Черновицкой областей были изъяты поддельные документы, голографические защитные элементы, печати государственных учреждений, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

На данный момент задержаны шесть участников схемы. Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры всем 15 фигурантам сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

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