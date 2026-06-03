До 129 тысяч гривен компенсации — как получить средства на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью

Программа компенсаций покрывает расходы на мебель, технику и специальное оборудование для работников с инвалидностью.

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Государство поддерживает работодателей, самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей с инвалидностью, в частности ветеранов и ветеранок, которые возвращаются к гражданской жизни после ранений. Как объясняет Министерство юстиции Украины, одним из инструментов этой политики является компенсация расходов на обустройство рабочих мест. Она направлена на содействие трудоустройству людей с инвалидностью и поддержку работодателей в создании инклюзивных условий труда.

В Украине такая компенсация предусмотрена для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, а также для самозанятых лиц и ФЛП, имеющих инвалидность.

Подать заявление можно онлайн через портал «Дія» или лично в центре занятости по месту ведения деятельности. Средства перечисляются после принятия решения по заявке. Подать ее необходимо в течение 180 дней после трудоустройства лица с инвалидностью или возобновления его деятельности после прохождения военной службы. Рассмотрение заявления длится до 13 рабочих дней, услуга является бесплатной.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности: для лиц с инвалидностью I группы — до 15 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января 2026 года — 129 705 гривен), для лиц с инвалидностью II группы — до 10 минимальных заработных плат (86 470 гривен).

Компенсация покрывает фактические расходы на приобретение оборудования для обустройства рабочего места. К таким расходам относятся мебель, освещение, офисная техника, инструменты, средства передвижения, программное обеспечение, оборудование для связи, а также решения по обеспечению безопасности и поддержанию здоровья.

Выплата предоставляется единовременно для конкретного рабочего места. В случае смены места работы повторная компенсация не предусмотрена. В то же время самозанятые лица и ФЛП с инвалидностью могут получить возмещение за обустройство собственного рабочего места.

В Минюсте отмечают, что этот механизм является инструментом государственной политики безбарьерности. Он способствует интеграции людей с инвалидностью в экономическую жизнь, возобновлению профессиональной деятельности, открытию и развитию собственного дела. Для бизнеса это возможность создавать инклюзивные рабочие пространства без чрезмерной финансовой нагрузки, что способствует формированию более доступного и равного общества.

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