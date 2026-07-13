Оклады до 37 тысяч гривен: в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей
Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакансии ведущего специалиста отдела документального обеспечения.
Должностные обязанности включают прием, первичный анализ и регистрацию входящих судебных дел, процессуальных документов, обращений и запросов на информацию в системе АСДС.
ВАКС предлагает:
- должностной оклад — 29 184 грн + надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;
- возможность профессионального развития и обучения;
- оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью;
- медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами.
«Резюме ожидаем до 31 июля 2026 года включительно на электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите желаемую должность и ваши актуальные контактные данные.
Также Высший антикоррупционный суд ищет главного специалиста сектора киберзащиты.
«Работа заключается в постоянном мониторинге событий, оперативном реагировании на кибератаки, а также поиске и устранении потенциальных уязвимостей программного обеспечения. Кроме технической части, вы будете участвовать в управлении рисками и разработке внутренних инструкций и планов по кибергигиене суда», — заявили в суде.
ВАКС предлагает:
- должностной оклад — 37 939 грн + надбавка за выслугу лет и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;
- возможность профессионального развития и обучения;
- оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью;
- медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами.
Назначение на должность осуществляется без конкурсного отбора на период действия военного положения», — добавили в ВАКС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.