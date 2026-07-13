Оклады до 37 тысяч гривен: в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

ВАКС ищет двух специалистов.

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Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакансии ведущего специалиста отдела документального обеспечения.

Должностные обязанности включают прием, первичный анализ и регистрацию входящих судебных дел, процессуальных документов, обращений и запросов на информацию в системе АСДС.

ВАКС предлагает:

должностной оклад — 29 184 грн + надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;

возможность профессионального развития и обучения;

оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью;

медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами.

«Резюме ожидаем до 31 июля 2026 года включительно на электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите желаемую должность и ваши актуальные контактные данные.

Также Высший антикоррупционный суд ищет главного специалиста сектора киберзащиты.

«Работа заключается в постоянном мониторинге событий, оперативном реагировании на кибератаки, а также поиске и устранении потенциальных уязвимостей программного обеспечения. Кроме технической части, вы будете участвовать в управлении рисками и разработке внутренних инструкций и планов по кибергигиене суда», — заявили в суде.

ВАКС предлагает:

должностной оклад — 37 939 грн + надбавка за выслугу лет и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;

возможность профессионального развития и обучения;

оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью;

медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами.

Назначение на должность осуществляется без конкурсного отбора на период действия военного положения», — добавили в ВАКС.

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