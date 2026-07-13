Телефоны в украинских школах решили не запрещать полностью: две главные причины

Полностью отказываться от телефонов в школах не планируют, поскольку они могут помочь детям в опасных ситуациях.

Иллюстративные фото, источник - magnific.com

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Проблема использования мобильных телефонов и других гаджетов в школах пока не получила окончательного законодательного урегулирования. Несмотря на то, что народные депутаты поддерживают необходимость контроля за использованием цифровых устройств во время уроков, они подчеркивают: новые правила должны не только способствовать обучению, но и учитывать риски безопасности военного времени и права детей. От Министерства образования и науки ожидают комплексных решений, которые позволят найти баланс между дисциплиной, безопасностью и современными потребностями учеников.

Почему закон о телефонах в школах пока не приняли

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел законопроект, который предлагает запретить использование гаджетов во время учебного процесса в школах, за исключением случаев, когда они необходимы для учебных или медицинских целей.

По результатам рассмотрения документ направили на доработку. Кроме того, Министерству образования и науки поручили выработать комплексные решения, которые позволят урегулировать использование мобильных устройств во время уроков таким образом, чтобы они не отвлекали учеников и не снижали эффективность обучения.

Тема использования гаджетов в школах стала одной из самых резонансных в сфере образования. По мнению парламентариев, проблема действительно существует, поскольку дети нередко отвлекаются на телефоны и другие цифровые устройства, что негативно влияет на учебный процесс и уровень усвоения знаний. Именно поэтому использование гаджетов во время уроков должно контролироваться, однако модель такого регулирования еще требует дополнительной доработки.

Какими могут быть новые правила для учеников

В парламенте считают, что на законодательном уровне целесообразно установить ограничения на использование гаджетов во время уроков, оставив исключения только для образовательных или медицинских потребностей.

При этом подчеркивается, что при подготовке окончательных правил необходимо учитывать реалии военного времени. Из-за рисков безопасности мобильные телефоны должны оставаться рядом с детьми, поскольку могут быть необходимы для оперативной связи с родителями или в других чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, телефон может использоваться для фиксации возможных нарушений прав ребенка или случаев буллинга. Именно поэтому, по мнению парламентариев, проблему необходимо решать комплексно, чтобы использование гаджетов во время образовательного процесса было безопасным и способствовало обучению, а не отвлекало от него.

Что уже решил парламент и почему вопрос вернули на доработку

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций уже рассмотрел законопроект №15105 «О внесении изменений в статью 53 Закона Украины "Об образовании" относительно обязанностей соискателей образования не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы за исключением образовательных и/или медицинских потребностей».

Документ предлагал законодательно закрепить обязанность для учеников не пользоваться во время уроков телефонами, планшетами и смарт-часами, если это не связано с образовательными или медицинскими потребностями.

После обсуждения члены комитета единогласно рекомендовали Верховной Раде вернуть законопроект автору на доработку. Одновременно Министерству образования и науки рекомендовали совместно с заинтересованными сторонами выработать комплексный механизм использования цифровых устройств в школах.

В настоящее время закон не содержит прямого запрета на использование учениками мобильных телефонов во время учебного процесса. В то же время учебные заведения могут устанавливать собственные правила пользования гаджетами в пределах автономии, предусмотренной Законом Украины «Об образовании».

Во время обсуждения законопроекта также обращалось внимание на то, что полный запрет должен учитывать вопросы безопасности детей в условиях войны, а также возможность использования мобильных телефонов для фиксации случаев буллинга или других нарушений прав участников образовательного процесса. Именно необходимость сбалансировать интересы обучения, права детей и вызовы безопасности стала одной из причин, по которым законопроект решили доработать, а от Министерства образования и науки ожидают комплексных предложений.

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