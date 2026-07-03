З нового навчального року телефони на уроках можуть опинитися під забороною: але є винятки

Наразі закон не забороняє учням користуватися гаджетами на уроках, однак це може змінитися.

Фото: magnific.com

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Телефони, планшети та смарт-годинники під час уроків в українських школах у майбутньому можуть опинитися під законодавчою забороною. Пропонується, щоб учні не користувалися такими пристроями під час занять, за винятком випадків, коли вони необхідні для навчання або медичних потреб. Водночас запровадження нових правил поки відкладається — ініціативу рекомендували доопрацювати, а Міністерству освіти і науки запропонували напрацювати комплексний механізм використання цифрових пристроїв у школах.

Законопроєкт пропонував заборонити гаджети під час уроків

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 53 Закону України «Про освіту» щодо зобов'язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб» 15105.

Метою законопроєкту є вирішення проблеми відволікання учнів від освітнього процесу та інших супутніх проблем, пов'язаних із використанням телефонів, планшетів і смарт-годинників, окрім випадків, коли вони необхідні для освітніх або медичних потреб.

Документом пропонувалося внести зміни до статті 53 Закону України «Про освіту» та встановити на законодавчому рівні обов'язок для здобувачів освіти не користуватися під час уроків телефонами, планшетами та смарт-годинниками, якщо це не пов'язано з освітніми чи медичними потребами.

Після обговорення питання народні депутати — члени Комітету одностайно рекомендували Верховній Раді повернути законопроєкт автору на доопрацювання за результатами його розгляду в першому читанні.

Крім того, Комітет рекомендував Міністерству освіти і науки спільно із заінтересованими сторонами напрацювати комплексні підходи до врегулювання використання цифрових пристроїв під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Що зараз передбачає закон

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чинне законодавство не містить прямої заборони на використання учнями мобільних телефонів під час навчального процесу. Через це заклади освіти не мають чітко визначених законом повноважень обмежувати користування гаджетами.

Водночас стаття 23 Закону України «Про освіту» надає школам автономію в організації освітнього процесу, тому вони можуть встановлювати власні правила внутрішнього розпорядку, зокрема щодо використання мобільних пристроїв.

Нині стаття 53 Закону України «Про освіту» зобов'язує здобувачів освіти виконувати вимоги освітньої програми, дотримуватися принципів академічної доброчесності, поважати права та гідність учасників освітнього процесу, виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, дбати про власне здоров'я та повідомляти про випадки насильства чи жорстокого поводження. Окремої норми про заборону користування телефонами під час уроків закон не містить.

Чому виникла дискусія навколо гаджетів у школах

Освітній омбудсмен Надія Лещик раніше звертала увагу, що відсутність законодавчого регулювання створює практичні труднощі. Зокрема, невизначеними залишаються порядок зберігання телефонів, відповідальність за їхню схоронність і правові підстави для тимчасового вилучення, адже гаджети є приватною власністю учнів.

За її словами, мобільний телефон у певних ситуаціях може виконувати важливу захисну функцію. Зокрема, він дає змогу фіксувати можливі порушення прав учасників освітнього процесу, випадки булінгу чи жорстокого поводження. Таке право випливає зі статті 32 Конституції України та пункту 4 частини четвертої статті 21 Закону України «Про інформацію». У деяких випадках відео- або аудіозапис може стати важливим доказом для реагування на протиправну поведінку та допомогти відновити безпечне середовище у школі.

Водночас безконтрольне використання цифрових пристроїв також має негативні наслідки. Гаджети можуть відволікати учнів від навчання, знижувати концентрацію уваги, впливати на живе спілкування та фізичну активність. Крім того, існують ризики доступу до небажаного контенту, розвитку залежності від цифрових пристроїв і проявів кібербулінгу.

Водночас автор законопроєкту у пояснювальній записці не навів даних, які б підтверджували масштаб проблеми або свідчили, що саме використання гаджетів є основною причиною погіршення якості навчання.

Заборона телефонів і фіксація булінгу

Варто зазначити, що Міністерство освіти і науки вже запропонувало оновити порядок реагування на випадки булінгу та застосування заходів виховного впливу.

Проєкт змін передбачає, що керівник закладу освіти розглядатиме повідомлення про можливий випадок булінгу протягом доби. Якщо ознаки цькування підтвердяться, директор повинен буде невідкладно повідомити про це батьків, поліцію та службу у справах дітей.

На тлі цих змін питання використання мобільних телефонів набуває додаткового значення. Адже саме за допомогою телефону учні нерідко можуть зафіксувати випадки булінгу чи інших порушень прав учасників освітнього процесу, а відео- або аудіозаписи можуть стати доказами під час перевірки таких фактів. Саме тому Комітет рекомендував не ухвалювати окрему заборону в нинішньому вигляді, а напрацювати комплексний механізм, який одночасно враховуватиме потреби освітнього процесу, права дітей та питання їхньої безпеки.

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