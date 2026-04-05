Нові обмеження для дітей на телефони у школах можуть ускладнити фіксацію порушень

Заборона гаджетів у школах може вплинути на процес фіксації та підтвердження у разі булінгу.

В Україні можуть заборонити учням користуватися мобільними телефонами та смарт-годинниками під час уроків. Наразі в законодавстві відсутня пряма норма, яка б забороняла використання мобільних телефонів підчас навчального процесу, тому заклади освіти не мають чітко визначених на рівні закону повноважень обмежувати користування гаджетами учнями.

Однак, невдовзі це можуть виправити. Відповідний законопроєкт №15105 зареєстрували на сайті парламенту.

Що пропонуть

Пропонується внести зміни до статті 53 Закону України «Про освіту», якими передбачається встановлення для здобувачів освіти обов’язку не використовувати під час уроків (занять) телефони, планшети та смарт-годинники, за винятком випадків, пов’язаних з освітніми та/або медичними потребами.

Нині ж чинна редакція закону не забороняє учням користуватися телефоном.

Згідно з чинною редакцією статті 53 Закону України «Про освіту», здобувачі освіти зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуватися принципів академічної доброчесності, поважати права та гідність учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм, дбайливо ставитися до здоров’я, виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також повідомляти про випадки насильства або жорстокого поводження.

Однак, відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» школи мають автономію в організації освітнього процесу і можуть встановлювати внутрішні правила.

Прете освітній омбудсмен Надія Лещик звертає увагу, що відсутність чіткого законодавчого регулювання використання гаджетів створює практичні труднощі: зокрема, невизначеним залишається порядок зберігання пристроїв, відповідальність за їхню безпеку та правові підстави для тимчасового вилучення, адже вони є приватною власністю учнів.

За словами Лещик, мобільний телефон у певних ситуаціях може виконувати важливу захисну функцію — зокрема, допомагати фіксувати можливі порушення прав учасників освітнього процесу, такі як булінг чи інші прояви жорстокого поводження. Таке право випливає зі ст. 32 Конституція України та п. 4 ч. 4 ст. 21 Закон України «Про інформацію». У деяких випадках саме відео- чи аудіофіксація може стати важливим доказом для реагування на протиправну поведінку та сприяти відновленню безпечного середовища в закладі освіти. З огляду на поширення повідомлень про випадки булінгу, мобільні пристрої інколи розглядаються як один із інструментів захисту прав дитини.

Водночас використання гаджетів без належного контролю може мати і певні виклики для освітнього процесу. Вони можуть відволікати від навчання, впливати на рівень концентрації, а також у деяких випадках — на якість міжособистісного спілкування чи фізичну активність. Крім того, існують ризики, пов’язані з доступом до небажаного контенту, формуванням залежності від цифрових пристроїв або проявами кібербулінгу.

Втім, самі автори законопроєкту №15105 не пояснюють необхідність внесення змін. Також пояснювальна записка не містить даних, які б підтверджували масштаб проблеми або демонстрували, що саме використання пристроїв є визначальним чинником зниження якості навчання.

Додамо, 26 березня Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядку застосування заходів виховного впливу». Документ спрямований на оновлення чинних механізмів відповідно до сучасного законодавства та посилення захисту учасників освітнього процесу.

Згідно з проєктом, керівник закладу освіти самостійно розглядатиме повідомлення про можливий випадок булінгу протягом доби. У разі підтвердження ознак директор зобов’язаний невідкладно поінформувати батьків, поліцію та службу у справах дітей.

У такому випадку цей законопроєкт про заборону використання телефонів позбавляє можливості формувати доказову базу у випадках булінгу.

