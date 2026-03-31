Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

В Украине могут запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами и смарт-часами во время уроков. В настоящее время в законодательстве отсутствует прямая норма, которая бы запрещала использование мобильных телефонов во время учебного процесса, поэтому учебные заведения не имеют чётко определённых на уровне закона полномочий ограничивать использование гаджетов учениками.

Однако вскоре это могут исправить. Соответствующий законопроект №15105 зарегистрировали на сайте парламента.

Что предлагают

Предлагается внести изменения в статью 53 Закона Украины «Об образовании», которыми предусматривается установление для соискателей образования обязанности не использовать во время уроков (занятий) телефоны, планшеты и смарт-часы, за исключением случаев, связанных с образовательными и/или медицинскими потребностями.

В настоящее время действующая редакция закона не запрещает ученикам пользоваться телефоном.

Согласно действующей редакции статьи 53 Закона Украины «Об образовании», соискатели образования обязаны выполнять требования образовательной программы, соблюдать принципы академической добропорядочности, уважать права и достоинство участников образовательного процесса, придерживаться этических норм, бережно относиться к здоровью, выполнять правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также сообщать о случаях насилия или жестокого обращения.

Однако, согласно статье 23 Закона Украины «Об образовании», школы имеют автономию в организации образовательного процесса и могут устанавливать внутренние правила.

При этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик обращает внимание, что отсутствие чёткого законодательного регулирования использования гаджетов создаёт практические трудности: в частности, остаётся неопределённым порядок хранения устройств, ответственность за их сохранность и правовые основания для временного изъятия, поскольку они являются частной собственностью учеников.

По словам Лещик, мобильный телефон в определённых ситуациях может выполнять важную защитную функцию — в частности, помогать фиксировать возможные нарушения прав участников образовательного процесса, такие как буллинг или другие проявления жестокого обращения. Такое право вытекает из ст. 32 Конституции Украины и п. 4 ч. 4 ст. 21 Закона Украины «Об информации». В некоторых случаях именно видео- или аудиофиксация может стать важным доказательством для реагирования на противоправное поведение и способствовать восстановлению безопасной среды в учебном заведении. С учётом распространения сообщений о случаях буллинга, мобильные устройства иногда рассматриваются как один из инструментов защиты прав ребёнка.

В то же время использование гаджетов без надлежащего контроля может иметь и определённые вызовы для образовательного процесса. Они могут отвлекать от учёбы, влиять на уровень концентрации, а также в некоторых случаях — на качество межличностного общения или физическую активность. Кроме того, существуют риски, связанные с доступом к нежелательному контенту, формированием зависимости от цифровых устройств или проявлениями кибербуллинга.

Впрочем, сами авторы законопроекта №15105 не объясняют необходимость внесения изменений. Также пояснительная записка не содержит данных, которые бы подтверждали масштаб проблемы или демонстрировали, что именно использование устройств является определяющим фактором снижения качества обучения.

Добавим, 26 марта Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа «О внесении изменений в Порядок реагирования на случаи буллинга (травли) и Порядок применения мер воспитательного воздействия». Документ направлен на обновление действующих механизмов в соответствии с современным законодательством и усиление защиты участников образовательного процесса.

Согласно проекту, руководитель учебного заведения самостоятельно будет рассматривать сообщение о возможном случае буллинга в течение суток. В случае подтверждения признаков директор обязан незамедлительно проинформировать родителей, полицию и службу по делам детей.

В таком случае данный законопроект на запрет телефонов лишает возможности иметь доказательную базу в случае булинга.

