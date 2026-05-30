Деяким пенсіонерам доплачують по 321 грн щомісяця: хто має право на надбавку

Частині пенсіонерів гарантовано доплачують 10% до пенсії — кого це стосується та куди звертатися.

Частина українських пенсіонерів може розраховувати на додаткові щомісячні виплати завдяки статусу почесного донора. Законодавство передбачає спеціальну надбавку до пенсії для громадян, які отримали нагрудний знак та посвідчення «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР».

Донором крові може стати будь-який повнолітній українець, який успішно пройшов медичне обстеження та не має протипоказань для донації. Водночас для отримання почесного статусу необхідно безоплатно здати кров або її компоненти у встановлених законом обсягах. Звання присвоюється особам, які здали щонайменше 40 максимально допустимих доз крові, не менше 60 доз плазми або 40 доз клітин крові, зокрема еритроцитів, лейкоцитів чи тромбоцитів.

Для власників такого статусу передбачена спеціальна пенсійна надбавка. Її розмір становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. Оскільки сума прив’язана до соціальних стандартів, вона переглядається разом зі змінами бюджетних показників. У 2026 році щомісячна доплата для почесних донорів складає 321 гривню.

Водночас ця виплата не призначається автоматично. Для її оформлення пенсіонеру необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Разом із заявою потрібно надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також посвідчення почесного донора.

Порядок надання пільг для донорів зазнав суттєвих змін після набрання чинності Законом «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», який був ухвалений у рамках гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

З 25 січня 2026 року для осіб, які набуватимуть статус почесного донора після цієї дати, більше не діятиме низка раніше передбачених пільг. Серед них — додатковий оплачуваний вихідний день після здачі крові, підвищені виплати під час тимчасової непрацездатності, спеціальні доплати до стипендій та надбавки до пенсії за статус почесного донора.

Водночас зміни не торкнулися громадян, які оформили статус почесного донора до 25 січня 2026 року. Вони зберігають право на всі раніше призначені виплати, зокрема на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Україні хочуть посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові — від недотримання технологій зберігання та тестування крові до її передачі неуповноваженим медзакладам. Для посадовців можуть запровадити штрафи до 34 тисяч грн, а за повторні порушення — навіть заборону обіймати певні посади.

