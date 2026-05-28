Штрафи до 34 тисяч грн: в Україні збираються посилити відповідальність за порушення правил донорства крові

За порушення під час зберігання, тестування та передачі донорської крові можуть запровадити штрафи до 34 тисяч грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові — від недотримання технологій зберігання та тестування крові до її передачі неуповноваженим медзакладам. Для посадовців можуть запровадити штрафи до 34 тисяч грн, а за повторні порушення — навіть заборону обіймати певні посади.

Посилення відповідальності у сфері донорства крові

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт №13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові.

Документ розробив Кабмін на виконання статті 428 Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Його мета — наблизити українське законодавство до принципів права ЄС у сфері служб крові.

Які штрафи пропонують за порушення у сфері донорства крові

Законопроєкт передбачає запровадження диференційованої адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові й компонентів крові.

Зокрема, за порушення технологічного процесу заготівлі, тестування, переробки та зберігання донорської крові та її компонентів пропонується штраф для посадових осіб суб’єктів системи крові або закладів охорони здоров’я, які надають послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові, у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч грн).

Також законопроєктом пропонується встановити відповідальність за розподіл та реалізацію донорської крові і компонентів крові, призначених для трансфузії, неуповноваженим закладам охорони здоров’я. За таке порушення для посадових осіб суб’єктів системи крові передбачено штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн).

У разі повторного вчинення такого порушення протягом року штраф пропонується збільшити до розміру від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 10 200 грн) із додатковим покаранням у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Які зміни пропонують до Кримінального кодексу

Крім того, законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу України. Пропонується уточнити положення статті 144 КК щодо насильницького примусу до донорства крові або компонентів крові та вилучення крові чи компонентів крові шляхом обману з метою використання людини як донора.

Також документом пропонується посилити санкції за такі дії. Зокрема, штраф у статті 144 КК пропонується змінити з чинного “до п’ятдесяти” неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на “від однієї тисячі до двох тисяч” неоподатковуваних мінімумів (від 17 тисяч до 34 тисяч грн).

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення рекомендувати головному Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримати законопроєкт та рекомендувати парламенту прийняти його у першому читанні. Також депутати закликали прискорити розгляд документа в комітеті та його внесення до сесійної зали парламенту.

Законопроєктом передбачено, що закон набере чинності з дня його опублікування, однак буде введений у дію через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Чинний закон про донорство крові

Нагадаємо, у 2020 році Верховна Рада ухвалила закон про донорство крові та компонентів крові, який передбачає модернізацію галузі, приведення її до європейських стандартів, заміну застарілого обладнання, посилення контролю за якістю крові та розвиток системи безоплатного донорства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.