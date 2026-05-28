Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору членів Нацкомісії з цінних паперів

19:18, 28 травня 2026
Новостворена конкурсна комісія проводитиме добір кандидатів на посади членів НКЦПФР.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №443/2026 «Про Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Документ ухвалено з метою проведення конкурсного відбору на посади членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 61 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Указом передбачено:

  • утворення Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору;
  • затвердження персонального складу комісії;
  • забезпечення проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР.

Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії покладено на Офіс Президента України та Державне управління справами у межах їхньої компетенції.

