Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору членів Нацкомісії з цінних паперів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №443/2026 «Про Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Документ ухвалено з метою проведення конкурсного відбору на посади членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 61 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».
Указом передбачено:
- утворення Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору;
- затвердження персонального складу комісії;
- забезпечення проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР.
Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії покладено на Офіс Президента України та Державне управління справами у межах їхньої компетенції.
