Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору членів Нацкомісії з цінних паперів

Новостворена конкурсна комісія проводитиме добір кандидатів на посади членів НКЦПФР.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №443/2026 «Про Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Документ ухвалено з метою проведення конкурсного відбору на посади членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 61 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Указом передбачено:

утворення Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору;

затвердження персонального складу комісії;

забезпечення проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР.

Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії покладено на Офіс Президента України та Державне управління справами у межах їхньої компетенції.

