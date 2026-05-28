Ісландія стала найдорожчою країною світу, випередивши Швейцарію вперше за багато років

Рівень цін в Ісландії перевищив швейцарський, а економісти пов’язують це з туризмом, зростанням попиту та тиском на ринок житла.

Ісландія знову посіла перше місце серед найдорожчих країн світу, вперше за тривалий час випередивши Швейцарію. Про це повідомляє Bloomberg.

Ісландська профспілка Viska, використовуючи дані Євростату та Центрального банку Ісландії, підрахувала, що нині рівень цін у країні перевищує швейцарський приблизно на три відсоткові пункти.

За даними Євростату, востаннє Ісландія випереджала Швейцарію за рівнем цін у 2018 році. Водночас статистика за 2024 рік, яка є найновішою доступною, показувала протилежну ситуацію: тоді скоригований на купівельну спроможність рівень цін у Швейцарії був вищим за ісландський більш ніж на сім відсоткових пунктів.

Економісти пояснюють нинішнє зростання цін у невеликій атлантичній країні низкою факторів. Зокрема, після пандемії різко зріс туризм, який є одним із головних драйверів економіки. Це спричинило відновлення економічної активності та подальше зростання цін, яке центральний банк намагається стримати.

Економіст профспілки Вільяльмур Хільмарссон зазначає, що туризм суттєво впливає на інфляцію у сфері послуг, оскільки збільшує попит і тисне на ринок праці та житла. За його словами, зростання туристичного потоку призвело до підвищення зарплат, а також до загострення конкуренції за житло, зокрема через короткострокову оренду.

«Туризм значною мірою сприяє інфляції у сфері послуг. Тиск попиту з боку туризму спричинив зростання заробітної плати. Іншим важливим компонентом є житло, на яке туризм впливає безпосередньо. Туристи, наприклад, через AirBnB конкурують з місцевими мешканцями за житло», — зазначив він.

Окреме опитування Національної ради з туризму показало, що зростання витрат уже починає впливати на кількість відвідувачів і частково відлякує туристів.

Також економіст наголошує, що в довгостроковій перспективі структура ісландської економіки залишається вразливою через залежність від трудомістких галузей.

«У довгостроковій перспективі Ісландія не створює продуктивних секторів. Ми занадто залежимо від трудомістких галузей промисловості, які постійно створюватимуть інфляційний тиск. Нам потрібно сприяти розвитку більшої кількості опорних елементів», — додав Хільмарссон.

