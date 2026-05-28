Як суди мають комунікувати з ветеранами — Рада суддів схвалила нові рекомендації

Рада суддів направить усім судам України рекомендації щодо безбар’єрного доступу ветеранів до правосуддя та комунікації у судах.

Рада суддів України схвалила методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя, а також рекомендації з етичної комунікації у судах.

Робочу групу з питань доступу ветеранів війни та членів їхніх сімей до правосуддя було створено розпорядженням голови Ради суддів України.

Робоча група напрацювала:

Методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя;

Методичні рекомендації щодо етичної комунікації з ветеранами і ветеранками, які є працівниками апаратів судів;

Пам’ятку для працівників апарату суду щодо комунікації з ветеранами і ветеранками.

У Раді суддів наголосили на суспільній значущості питання доступу ветеранів і ветеранок до правосуддя, а також на необхідності забезпечення етичної та психологічно безпечної комунікації як у колективах судів, так і під час взаємодії працівників суду з ветеранами під час виконання службових обов’язків.

Рішенням Ради суддів України схвалені рекомендації та пам’ятку направлять для використання до всіх судів України.

Які принципи доступу ветеранів до правосуддя визначила Рада суддів

Як зазначено у документі, методичні рекомендації спрямовані на формування єдиних підходів до організації судового процесу, що відповідає принципам верховенства права, доступності правосуддя, безбар’єрності та інклюзивності з урахуванням особливого досвіду ветеранів і ветеранок.

У рекомендаціях підкреслено, що забезпечення безбар’єрного, інклюзивного та ефективного доступу ветеранів до правосуддя є важливою складовою реалізації принципу верховенства права. При цьому автори документа окремо наголошують: рекомендації не змінюють правил судочинства та не створюють окремого правосуддя для ветеранів, а лише спрямовані на більш людяний і професійний підхід з урахуванням бойового досвіду.

Серед ключових завдань рекомендацій:

— забезпечення безбар’єрного доступу ветеранів і ветеранок до правосуддя;

— сприяння коректній та нейтральній комунікації;

— запобігання дискримінації, стигматизації та ретравматизації;

— надання судам процесуально безпечних орієнтирів для оцінки потреб учасників процесу.

Що рекомендують судам для безбар’єрності та інклюзивності

У документі також наголошується, що суди повинні дотримуватися принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та не допускати дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних чи релігійних переконань, статі, інвалідності, психологічного стану або статусу ветерана війни.

Окрему увагу приділено принципу ефективного доступу до правосуддя. У рекомендаціях зазначено, що суд має забезпечити не лише формальну можливість звернення до суду, а й реальну та ефективну можливість реалізації процесуальних прав ветеранами та ветеранками.

Також передбачено застосування принципу «розумного пристосування» та процесуальної пропорційності. Це означає адаптацію процедур, графіків чи визначених способів участі особи у процесі, якщо це необхідно для повної та ефективної участі ветерана або ветеранки у судовому розгляді.

Документ містить окремий блок рекомендацій щодо фізичної, інформаційної та організаційної доступності судів.

Зокрема, судам рекомендують забезпечити:

— безперешкодний доступ до будівлі суду, ліфтів, пандусів та підйомників;

— наявність кнопок виклику персоналу;

— доступність санітарних приміщень;

— спеціально облаштовані місця у залах судових засідань для осіб на кріслах колісних;

— можливість супроводу ветеранів із тяжкими травмами або ампутаціями;

— місця для осіб із протезами чи ортопедичними засобами;

— інформаційні таблички, виконані шрифтом Брайля;

— навігацію для людей з інвалідністю.

Електронний суд і дистанційна участь ветеранів у засіданнях

Крім того, у судах рекомендують використовувати зрозумілі інформаційні матеріали щодо порядку розгляду справ, розвивати електронні сервіси для подання процесуальних документів та забезпечити можливість дистанційної участі у засіданнях. Ефективним інструментом для цього названо систему «Електронний суд».

Окремо працівникам судів рекомендують враховувати можливі обмеження у ветеранів, пов’язані з мобільністю, проходженням лікування, реабілітацією, наслідками військової служби чи потребою у перервах під час судових засідань.

Які правила комунікації з ветеранами рекомендують суддям

У розділі щодо етичних стандартів зазначено, що судді мають дотримуватися принципів поваги до честі та гідності особи, уникати формулювань, які можуть сприйматися як принизливі, а також враховувати можливий вплив бойового досвіду на поведінку учасника процесу та його особливі потреби.

Також працівникам судів рекомендують неупереджено ставитися до коректного спілкування та пам’ятати, що ветерани й ветеранки можуть перебувати у стані тривалого відновлення після поранень, контузій, полону або втрати побратимів.

ПТСР, тригери та психологічні аспекти взаємодії у судах

Значну частину документа присвячено психологічним аспектам взаємодії з ветеранами. У рекомендаціях зазначається, що у ветеранів можуть проявлятися симптоми посттравматичного стресового розладу, контузії, труднощі зі сном, підвищена тривожність, емоційна напруженість, проблеми з концентрацією уваги або реакції на гучні звуки та тригерні ситуації.

У зв’язку з цим працівникам судів рекомендують:

— застосовувати чіткі, лаконічні та зрозумілі формулювання;

— забезпечувати достатній час для пояснення процесуальних прав і обов’язків;

— уникати надмірної деталізації та емоційно забарвлених висловлювань;

— за необхідності оголошувати перерви у судових засіданнях;

— надавати достатній час для реалізації процесуальних прав.

Які процесуальні гарантії рекомендують для ветеранів у судах

Документ також містить рекомендації щодо організаційно-процесуальних гарантій. Судам радять гнучко призначати судові засідання з урахуванням лікування чи реабілітації ветерана, дозволяти участь у режимі відеоконференції та за потреби допускати супроводжуючих осіб.

Окремий розділ присвячено забезпеченню належної правової допомоги. У рекомендаціях наголошується, що ветерани мають право на безоплатну правову допомогу відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу», а суди повинні перевіряти поінформованість ветеранів щодо такого права та не допускати фактичного позбавлення доступу до правової допомоги.

Як рекомендують комунікувати з працівниками судів — ветеранами

Рада суддів затвердила окремі рекомендації щодо етичної комунікації з працівниками апаратів судів, які є ветеранами чи ветеранками війни.

У документі зазначено, що комунікація з такими працівниками має ґрунтуватися на принципах поваги до гідності, рівності, недискримінації, конфіденційності, добровільності та психологічної безпеки.

Також наголошується, що працівники апаратів судів, які є ветеранами, мають право самостійно визначати, чи бажають вони обговорювати свій бойовий досвід. Інформація про стан здоров’я, психологічний стан чи обставини проходження військової служби є конфіденційною.

Судам рекомендують уникати запитань про бойовий досвід без ініціативи ветерана, не порівнювати бойовий досвід різних осіб та не ставити під сумнів пережиті події.

Які тригери та фрази рекомендують враховувати у спілкуванні з ветеранами

Серед можливих тригерів у документі названо гучні звуки, різкі конфліктні ситуації, агресивний тон спілкування або обговорення тем, пов’язаних із війною. У таких випадках рекомендується зберігати спокійний тон та поважати особисті межі працівника.

Також рекомендації передбачають проведення інформаційних заходів, тренінгів і лекцій з питань ветеранської політики, етичної комунікації та психологічної підтримки для працівників судів.

Серед рекомендованих фраз для комунікації з ветеранами:

«Якщо вам потрібен час для адаптації, повідомте, будь ласка»;

«Якщо буде потрібна допомога — звертайтеся»;

«Ми цінуємо ваш професійний досвід»;

«Дякую Вам за службу».

Суддів навчатимуть взаємодії з ветеранами та стандартам ЄСПЛ

Документом також передбачено необхідність систематичного навчання та підвищення кваліфікації суддів щодо психологічних аспектів травматичного досвіду, стандартів доступності правосуддя, безбар’єрності та практики Європейського суду з прав людини щодо доступу до правосуддя.

