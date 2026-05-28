Ігор Зубович виконуватиме обов’язки гендиректора ДП «Ліси України»

Рішенням членів Наглядової ради з 1 липня виконання обов’язків генерального директора ДП «Ліси України» покладено на голову комісії з перетворення підприємства Ігоря Зубовича. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс зазначив, що кадрові зміни забезпечать суттєве посилення команди підприємства.

«Ліси України» мають рухатись тим самим курсом, але з новою енергією. Перед новим керівником стоять серйозні виклики, але ми готові всіляко сприяти його роботі. Він користується цілковитою довірою з боку Наглядової ради», — наголосив Робертс Стріпніекс.

За словами члена Наглядової ради Янне Харьюнпяя, результати, досягнуті менеджментом підприємства за останні роки, є вагомими, але у процесі трансформації ДП «Ліси України» зʼявиться нові сила, нова енергія та експертиза.

Ігор Зубович зазначив, що його ціллю є запровадження нових підходів до управління підприємством — більш сучасних, прозорих та ефективних.

«Я дякую членам Наглядової ради за довіру та підтримку. Пріоритети роботи підприємства — це, в першу чергу, посилення прозорості управління, модернізація та запровадження сучасних технологій, досягнення балансу між економікою та екологією, наповнення бюджету і, що вкрай важливо, збільшення довіри суспільства до роботи лісівників», — заявив Ігор Зубович.

За результатами засідання Наглядова рада також ініціювала процес підготовки до конкурсного відбору на посаду генерального директора ДП «Ліси України».

Для проведення конкурсу підприємство зобов’язане залучити професійного консультанта з відбору персоналу, а також розробити та подати на затвердження Наглядовій раді умови проведення конкурсного відбору й критерії оцінки кандидата.

Крім розгляду кадрових питань, члени Наглядової ради затвердили звіт про виконання фінансового плану державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» за I квартал 2026 року та проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі очікування власника на 2026 рік.

Також було взято до відома: звіт керівника про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку за I квартал 2026 року, результати аналізу організаційної структури ДП «Ліси України» та звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності підприємства за 2022–2024 роки.

Наглядова рада зобов’язала підприємство провести незалежний аудит фінансової звітності за 2026 рік та затвердила Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Наглядова рада визнала необхідним впровадження на підприємстві єдиної ERP-системи (Enterprise Resource Planning) — програмного забезпечення для комплексної автоматизації та управління всіма ресурсами компанії.

Єдина ERP-система повинна виконувати функцію ключового інструменту трансформації бізнес-процесів, підвищення якості управління, прозорості обліку, оперативності формування управлінської та фінансової звітності, а також зниження ризиків використання застарілого та підсанкційного програмного забезпечення.

За словами члена Наглядової ради Маркіяна Витвицького, проведено велику підготовчу роботу для максимальної деталізації процесу впровадження ERP-системи, і наразі підприємство готове до старту першого етапу.

