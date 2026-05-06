Кабмін звільнив заступника міністра економіки Ігоря Зубовича

Кабінет Міністрів звільнив Ігоря Зубовича з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства за власним бажанням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд звільнив заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Зубовича.

"Звільнити Зубовича Ігоря Олеговича з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України за власним бажанням", – йдеться в розпорядженні.

Зазначимо, що Зубович обіймав дану посаду із серпня 2025 року, а до цього був начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.