Кабмин уволил замминистра экономики Игоря Зубовича

Кабинет Министров уволил Игоря Зубовича с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по собственному желанию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство уволило заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоря Зубовича.

"Уволить Зубовича Игоря Олеговича с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по собственному желанию", – сказано в распоряжении.

Отметим, что Зубович занимал этот пост с августа 2025 года, а до этого был начальником Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и и.о. председателя Инспекции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.