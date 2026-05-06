Кабмин уволил замминистра экономики Игоря Зубовича
19:37, 6 мая 2026
Кабинет Министров уволил Игоря Зубовича с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по собственному желанию.
"Уволить Зубовича Игоря Олеговича с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по собственному желанию", – сказано в распоряжении.
Отметим, что Зубович занимал этот пост с августа 2025 года, а до этого был начальником Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и и.о. председателя Инспекции.
