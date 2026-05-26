Восстановление прав после лишения по статьям 130 и 124 КоАП – какие экзамены придется сдавать водителям
Водителям, лишенным права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 КоАП, удостоверение возвращается только после выполнения определенных законодательством требований. Экзамены в таких случаях сдаются по более высокой открытой категории водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Каковы условия для восстановления права управления
Для восстановления права управления транспортными средствами водителям необходимо:
- пройти внеочередной медицинский осмотр — в случае лишения права управления по ст. 130 КУоАП
- сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД
По какой категории сдаются экзамены
В сервисном центре МВД отмечают, что если в водительском удостоверении открыты две или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории, указанной в документе.
Например, если у водителя открыты категории B и C, сдача экзаменов происходит по категории C.
Какие документы нужно подготовить
Для получения услуги в сервисном центре МВД необходимо подготовить:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту с данными о месте проживания
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами
- квитанции об оплате услуг
Возврат водительского удостоверения
После успешной сдачи экзаменов и подачи всех необходимых документов сервисный центр МВД возвращает водительское удостоверение в соответствии с действующим законодательством.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.