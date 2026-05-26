Восстановление прав после лишения по статьям 130 и 124 КоАП – какие экзамены придется сдавать водителям

22:36, 26 мая 2026
Водители, лишенные права управления транспортными средствами, могут вернуть водительское удостоверение только после прохождения медицинского осмотра и сдачи экзаменов по более высокой категории.
Водителям, лишенным права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 КоАП, удостоверение возвращается только после выполнения определенных законодательством требований. Экзамены в таких случаях сдаются по более высокой открытой категории водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Каковы условия для восстановления права управления

Для восстановления права управления транспортными средствами водителям необходимо:

  • пройти внеочередной медицинский осмотр — в случае лишения права управления по ст. 130 КУоАП
  • сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД

По какой категории сдаются экзамены

В сервисном центре МВД отмечают, что если в водительском удостоверении открыты две или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории, указанной в документе.

Например, если у водителя открыты категории B и C, сдача экзаменов происходит по категории C.

Какие документы нужно подготовить

Для получения услуги в сервисном центре МВД необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карту с данными о месте проживания
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами
  • квитанции об оплате услуг

Возврат водительского удостоверения

После успешной сдачи экзаменов и подачи всех необходимых документов сервисный центр МВД возвращает водительское удостоверение в соответствии с действующим законодательством.

