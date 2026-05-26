Британия ввела санкции против 18 криптобирж и финсетей, которые использует Россия

Великобритания объявила о новом пакете из 18 санкций против криптовалютных и финансовых сетей, которые Россия использует для обхода ранее введенных западных санкций. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

В сообщении подчеркивается, что РФ все чаще обращается к незаконным сетям и теневым финансовым системам. Одной из них является сеть A7, через которую Россия получает средства от продажи нефти и финансирует свой ВПК. В 2025 году благодаря ей было переведено более 90 миллиардов долларов, что соответствует примерно половине годовых военных расходов России.

Также санкции ввели против криптовалютных бирж и близких к A7 компаний.

«Сеть A7 использует киргизский банк, подозреваемый в содействии платежам для сети, а также крупную мировую криптовалютную биржу, которая, как мы подозреваем, направила более 1,5 миллиарда долларов в руки кремля. Мы также вводим санкции против 3 грузинских компаний, управляющих биржами, ориентированными на Россию», — говорится в пресс-релизе.

В правительстве Великобритании добавили, что «готовы усиливать давление на Россию и будут продолжать ужесточать санкции при каждой возможности», пока «продолжаются убийства в Украине».

«Если в кремле думают, что могут обойти наши санкции, скрываясь за криптосетями и теневыми финансовыми системами, там глубоко ошибаются», — сказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

