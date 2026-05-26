Верховный Суд оставил в силе конфискацию Range Rover, которым пользовался чиновник Минюста Вадим Киреенко

20:27, 26 мая 2026
Автомобиль в 2023 году приобрела дочь чиновника.
Фото: Michael Heuser / Unsplash
Верховный Суд подтвердил законность взыскания в доход государства необоснованного актива, которым пользовался чиновник Минюста Вадим Киреенко.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, которыми удовлетворен иск САП о признании необоснованным актива и его взыскании в доход государства.

Речь идет об автомобиле Land Rover Range Rover Vogue 2021 года выпуска стоимостью более 3,29 млн грн на момент приобретения. Установлено, что транспортное средство в 2023 году было приобретено дочерью чиновника в интересах начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Суды согласились с доводами стороны обвинения, что чиновник фактически мог опосредованно совершать с этим активом действия, тождественные по содержанию праву распоряжения им.

Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

