  1. В Украине

Пенсию можно увеличить на 1038 грн: что нужно сделать пенсионерам

19:54, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинские пенсионеры от 80 лет могут получить дополнительную ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума.
Пенсию можно увеличить на 1038 грн: что нужно сделать пенсионерам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине часть пенсионеров в возрасте от 80 лет может получать дополнительную ежемесячную помощь от государства. Речь идет о специальной надбавке для пожилых людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и проживают самостоятельно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Пенсионном фонде объясняют, что сам по себе возраст 80 лет не гарантирует автоматическое назначение такой выплаты. Для получения доплаты необходимо выполнить ряд условий, предусмотренных законодательством.

Размер помощи составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1038 гривен в месяц. Надбавку могут оформить одинокие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. При этом не имеет значения, проживают ли такие родственники вместе с пенсионером — ключевым является именно юридическая обязанность ухода.

Еще одно важное требование — официально подтвержденная необходимость в постоянном постороннем уходе. Такое заключение должна предоставить врачебно-консультативная комиссия.

В Пенсионном фонде отмечают, что выплата призвана частично покрыть дополнительные расходы пожилых людей на лечение, медикаменты и повседневный уход. Однако деньги назначаются только после проверки всех необходимых документов.

Как оформить доплату

Для начала пенсионеру необходимо пройти медицинское обследование. Семейный врач или профильный специалист выдает направление на врачебно-консультативную комиссию, которая определяет необходимость в постороннем уходе.

После получения заключения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и пакетом документов. В частности, необходимо подать:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • заключение ВКК;
  • декларацию о доходах;
  • при необходимости — документы о самостоятельном проживании.

Какие еще выплаты доступны пенсионерам после 80 лет

Кроме этого, украинцы в возрасте от 80 лет могут получать дополнительную возрастную надбавку в размере 570 гривен. Она назначается автоматически, если пенсия человека не превышает 10340 гривен. Для начисления этой доплаты обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина ПФУ пенсия пенсия в Украине прожиточный минимум

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]