Пенсию можно увеличить на 1038 грн: что нужно сделать пенсионерам

Украинские пенсионеры от 80 лет могут получить дополнительную ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума.

В Украине часть пенсионеров в возрасте от 80 лет может получать дополнительную ежемесячную помощь от государства. Речь идет о специальной надбавке для пожилых людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и проживают самостоятельно.

В Пенсионном фонде объясняют, что сам по себе возраст 80 лет не гарантирует автоматическое назначение такой выплаты. Для получения доплаты необходимо выполнить ряд условий, предусмотренных законодательством.

Размер помощи составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1038 гривен в месяц. Надбавку могут оформить одинокие пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. При этом не имеет значения, проживают ли такие родственники вместе с пенсионером — ключевым является именно юридическая обязанность ухода.

Еще одно важное требование — официально подтвержденная необходимость в постоянном постороннем уходе. Такое заключение должна предоставить врачебно-консультативная комиссия.

В Пенсионном фонде отмечают, что выплата призвана частично покрыть дополнительные расходы пожилых людей на лечение, медикаменты и повседневный уход. Однако деньги назначаются только после проверки всех необходимых документов.

Как оформить доплату

Для начала пенсионеру необходимо пройти медицинское обследование. Семейный врач или профильный специалист выдает направление на врачебно-консультативную комиссию, которая определяет необходимость в постороннем уходе.

После получения заключения нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и пакетом документов. В частности, необходимо подать:

паспорт;

идентификационный код;

заключение ВКК;

декларацию о доходах;

при необходимости — документы о самостоятельном проживании.

Какие еще выплаты доступны пенсионерам после 80 лет

Кроме этого, украинцы в возрасте от 80 лет могут получать дополнительную возрастную надбавку в размере 570 гривен. Она назначается автоматически, если пенсия человека не превышает 10340 гривен. Для начисления этой доплаты обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

