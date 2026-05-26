  1. В Україні

Пенсію можна збільшити на 1038 грн: що потрібно зробити пенсіонерам

19:54, 26 травня 2026
Українські пенсіонери віком від 80 років можуть отримати додаткову щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму.
В Україні частина пенсіонерів віком від 80 років може отримувати додаткову щомісячну допомогу від держави. Йдеться про спеціальну надбавку для людей похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду та проживають самостійно.

У Пенсійному фонді пояснюють, що сама по собі наявність 80-річного віку не гарантує автоматичне призначення такої виплати. Для отримання доплати необхідно виконати низку умов, визначених законодавством.

Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1038 гривень на місяць. Надбавку можуть оформити самотні пенсіонери, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних законом їх утримувати. При цьому неважливо, чи проживають такі родичі разом із пенсіонером — ключовим є саме юридичний обов’язок догляду.

Ще одна важлива вимога — офіційно підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Такий висновок повинна надати лікарсько-консультативна комісія.

У Пенсійному фонді зазначають, що виплата покликана частково покрити додаткові витрати літніх людей на лікування, медикаменти та повсякденний догляд. Однак гроші призначають лише після перевірки всіх необхідних документів.

Як оформити доплату

Для початку пенсіонеру необхідно пройти медичне обстеження. Сімейний лікар або профільний спеціаліст видає направлення на лікарсько-консультативну комісію, яка визначає потребу у сторонньому догляді.

Після отримання висновку потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та пакетом документів. Зокрема, необхідно подати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • висновок ЛКК;
  • декларацію про доходи;
  • за потреби — документи про самостійне проживання.

Які ще виплати доступні пенсіонерам після 80 років

Окрім цього, українці віком від 80 років можуть отримувати додаткову вікову надбавку у розмірі 570 гривень. Вона призначається автоматично, якщо пенсія людини не перевищує 10340 гривень. Для нарахування цієї доплати звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

