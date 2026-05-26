У Швеції планують вдвічі здешевити місячні проїзні на громадський транспорт

Правий уряд Швеції готує план зниження тарифів на громадський транспорт на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході. Про це повідомляє Göteborgs-Posten.

За інформацією видання, вартість місячних проїзних квитків у системі громадського транспорту може бути зменшена приблизно на 50% протягом шести місяців. Уряд планує подати відповідну пропозицію як додаткові зміни до бюджету та профінансувати її за рахунок запозичень.

Згідно з планом, нові тарифи діятимуть з 1 липня до 31 грудня. На реалізацію ініціативи передбачено близько 6,5 мільярда крон, які входять до ширшого пакета на 17,5 мільярда крон, спрямованого на підтримку домогосподарств на тлі високих цін на пальне та наслідків війни в Ірані.

Також уже відомо про заплановане зниження податку на бензин і дизельне пальне майже на три крони за літр. Паралельно уряд розглядає додаткові заходи підтримки населення, серед яких окремо обговорюється здешевлення громадського транспорту.

Модель впровадження передбачає, що регіони самостійно знизять ціну місячних проїзних на 50% із 1 липня, після чого зможуть подати заявку на державну компенсацію. Остаточні умови компенсації — повне або часткове відшкодування витрат — поки не визначені.

Місячний проїзний Västtrafik для зони A, який охоплює Гетеборг, Мельндал, Партілле та Екере, після запланованого зниження коштуватиме 430 крон. Водночас це не враховує чинну муніципальну знижку для зареєстрованих мешканців Гетеборга в розмірі 140 крон.

