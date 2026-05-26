Із 1 вересня безкоштовні теплі обіди мають отримувати учні 1-11 класів по всій країні, – Свириденко

Уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Провели нараду з керівниками ОВА та синхронізували роботу щодо виконання пріоритетів Уряду в регіонах.

За її словами, сфокусувалися на ключових темах: оборона, енергетика, підготовка до наступного опалювального сезону.

Окремо обговорили готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

«Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях», - сказала вона.

За словами очільниці уряду, уже було розподілено 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

«Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників», - додала вона.

