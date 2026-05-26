  1. Суд інфо

Із 1 вересня безкоштовні теплі обіди мають отримувати учні 1-11 класів по всій країні, – Свириденко

19:38, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.
Із 1 вересня безкоштовні теплі обіди мають отримувати учні 1-11 класів по всій країні, – Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Провели нараду з керівниками ОВА та синхронізували роботу щодо виконання пріоритетів Уряду в регіонах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, сфокусувалися на ключових темах: оборона, енергетика, підготовка до наступного опалювального сезону.

Окремо обговорили готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

«Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях», - сказала вона.

За словами очільниці уряду, уже було розподілено 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

«Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників», - додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Юлія Свириденко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]