Изменение места жительства ребенка без согласия второго из родителей: какие последствия предусматривает закон

Место жительства ребенка определяется по согласию родителей, а в отдельных случаях — по решению суда.

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей является нарушением прав как самого ребенка, так и второго из родителей. Законодательство предусматривает, что такие споры могут решаться как с помощью медиации, так и через органы опеки или суд.

Как определяется место жительства ребенка

Место жительства ребенка определяется по общему согласию родителей. Если ребенку исполнилось 10 лет, его мнение также должно учитываться при принятии решения.

Что делать, если родители не могут договориться

В случае конфликта родители могут воспользоваться процедурой медиации — внесудебным способом урегулирования спора с участием медиатора. По результатам переговоров стороны могут заключить письменное соглашение о проживании ребенка.

Если договориться не удалось, спор может быть передан на рассмотрение органа опеки и попечительства или суда. Во время рассмотрения учитываются отношение родителей к выполнению обязанностей, привязанность ребенка к каждому из них, его возраст, состояние здоровья и другие важные обстоятельства.

Когда ребенка могут передать под опеку

В некоторых случаях, если ни один из родителей не способен обеспечить надлежащие условия для воспитания, ребенка могут передать другим родственникам или под опеку органа опеки и попечительства.

Можно ли самостоятельно изменить место жительства ребенка

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи подчеркивают, что самостоятельно изменять место жительства ребенка без согласия второго из родителей нельзя. Если ребенка вывезли или его место жительства изменили без законных оснований либо без решения суда, заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд с требованием о возвращении ребенка по прежнему месту жительства.

В то же время суд может отказать в возвращении ребенка, если это будет представлять угрозу его жизни или здоровью либо если обстоятельства изменились и возвращение противоречит интересам ребенка.

Какая предусмотрена ответственность

Лицо, которое самовольно изменило место жительства малолетнего ребенка, может быть обязано компенсировать материальный и моральный ущерб. Речь идет, в частности, о расходах на адвоката и других убытках, которые понес тот из родителей или законный представитель, с которым проживал ребенок.

