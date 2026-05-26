В Украине действует возможность дистанционного обследования разрушенного жилья: как это работает

Обследование не производится для объектов на временно оккупированной территории.

В Украине действует механизм дистанционного обследования разрушенного жилья, который позволяет фиксировать повреждения без выезда на место происшествия.

Дистанционное обследование предусматривает сбор, фиксацию и анализ информации об уничтоженном или поврежденном жилье с использованием фото- и видеоматериалов.

Для подтверждения состояния объектов могут использоваться:

снимки, сделанные на смартфоны или цифровые камеры;

материалы, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

спутниковые снимки.

Обследование применяется в случаях, когда:

жилье полностью уничтожено;

объекты расположены на территориях активных или потенциальных боевых действий;

нет возможности осуществить выезд комиссии на место происшествия.

В то же время дистанционное обследование не проводится в отношении объектов, расположенных на временно оккупированных территориях.

