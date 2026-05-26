В Украине действует возможность дистанционного обследования разрушенного жилья: как это работает
22:00, 26 мая 2026
Обследование не производится для объектов на временно оккупированной территории.
В Украине действует механизм дистанционного обследования разрушенного жилья, который позволяет фиксировать повреждения без выезда на место происшествия.
Дистанционное обследование предусматривает сбор, фиксацию и анализ информации об уничтоженном или поврежденном жилье с использованием фото- и видеоматериалов.
Для подтверждения состояния объектов могут использоваться:
- снимки, сделанные на смартфоны или цифровые камеры;
- материалы, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
- спутниковые снимки.
Обследование применяется в случаях, когда:
- жилье полностью уничтожено;
- объекты расположены на территориях активных или потенциальных боевых действий;
- нет возможности осуществить выезд комиссии на место происшествия.
В то же время дистанционное обследование не проводится в отношении объектов, расположенных на временно оккупированных территориях.
