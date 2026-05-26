В Україні діє можливість дистанційного обстеження зруйнованого житла: як це працює

Обстеження не проводиться для об'єктів на тимчасово окупованій території.

В Україні діє механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла, який дозволяє фіксувати пошкодження без виїзду на місце події.

Дистанційне обстеження передбачає збір, фіксацію та аналіз інформації про знищене або пошкоджене житло з використанням фото- та відеоматеріалів.

Для підтвердження стану об’єктів можуть використовуватися:

знімки, зроблені на смартфони або цифрові камери;

матеріали, отримані за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА);

супутникові знімки.

Обстеження застосовується у випадках, коли:

житло повністю знищене;

об’єкти розташовані на територіях активних або потенційних бойових дій;

немає можливості здійснити виїзд комісії на місце події.

Водночас дистанційне обстеження не проводиться щодо об’єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

