В Україні діє можливість дистанційного обстеження зруйнованого житла: як це працює

22:00, 26 травня 2026
В Україні діє механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла, який дозволяє фіксувати пошкодження без виїзду на місце події.

Дистанційне обстеження передбачає збір, фіксацію та аналіз інформації про знищене або пошкоджене житло з використанням фото- та відеоматеріалів.

Для підтвердження стану об’єктів можуть використовуватися:

  • знімки, зроблені на смартфони або цифрові камери;
  • матеріали, отримані за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
  • супутникові знімки.

Обстеження застосовується у випадках, коли:

  • житло повністю знищене;
  • об’єкти розташовані на територіях активних або потенційних бойових дій;
  • немає можливості здійснити виїзд комісії на місце події.

Водночас дистанційне обстеження не проводиться щодо об’єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

 

 

Стрічка новин

