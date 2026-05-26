В Україні діє можливість дистанційного обстеження зруйнованого житла: як це працює
22:00, 26 травня 2026
Обстеження не проводиться для об'єктів на тимчасово окупованій території.
В Україні діє механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла, який дозволяє фіксувати пошкодження без виїзду на місце події.
Дистанційне обстеження передбачає збір, фіксацію та аналіз інформації про знищене або пошкоджене житло з використанням фото- та відеоматеріалів.
Для підтвердження стану об’єктів можуть використовуватися:
- знімки, зроблені на смартфони або цифрові камери;
- матеріали, отримані за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
- супутникові знімки.
Обстеження застосовується у випадках, коли:
- житло повністю знищене;
- об’єкти розташовані на територіях активних або потенційних бойових дій;
- немає можливості здійснити виїзд комісії на місце події.
Водночас дистанційне обстеження не проводиться щодо об’єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.