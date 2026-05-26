Верховний Суд пояснив, як визначається ліміт страхових виплат у разі смерті потерпілого в ДТП

20:58, 26 травня 2026
ККС ВС зазначив, що визначення судами ліміту страхового відшкодування на кожного позивача окремо суперечить змісту та меті закону.
Закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» чітко визначає, що страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми (ліміту) щодо одного потерпілого. У випадку смерті особи потерпілим у розумінні Закону є саме померлий, а не його мати чи діти, які лише реалізують право на отримання відшкодування у зв’язку зі смертю потерпілого. Тому визначення судами ліміту страхового відшкодування на кожного позивача окремо суперечить змісту та меті закону, який передбачає сукупний розмір виплат щодо одного потерпілого — загиблого внаслідок ДТП. Такий висновок зробили судді Третьої судової палати ККС ВС.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 КК.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, за наслідками розгляду кримінального провадження частково задовольнив цивільні позови і постановив стягнути, крім іншого, з ПрАТ «СК» на користь потерпілих шкоду, заподіяну смертю потерпілого, в загальному розмірі 380 899,8 грн.

У касаційній скарзі представник цивільного відповідача ПрАТ «Страхова компанія» стверджує, що місцевий суд під час вирішення цивільних позовів не зважив на норми спеціального закону у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо визначення поняття «потерпілий», а суд апеляційної інстанції в оскаржуваній ухвалі не навів належного спростування доводів його апеляційної скарги в цій частині. Крім того, стверджує, що при ухваленні вказаних рішень в цій частині, суди попередніх інстанцій не врахували страхову суму (ліміт) в розмірі 320 000 грн та безпідставно перевищили її.

Позиція ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що під час вирішення цивільного позову суд зобов’язаний об’єктивно дослідити обставини справи, встановити учасників і характер правовідносин, що склалися між ними, з’ясувати розмір шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також визначити порядок її відшкодування.

Статтею 22 Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» № 1961-IV, в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення (далі Закон № 1961-IV) було визначено, що у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок ДТП життю, здоров’ю, майну третьої особи.

Отже, враховуючи, що потерпілі пред’явили цивільні позови, зокрема, до страхової компанії, яка за законом несе цивільно-правову відповідальність за заподіяну їм шкоду, судам під час вирішення цивільних позовів необхідно було керуватися, крім вимог кримінального процесуального закону, також положеннями спеціального Закону № 1961-IV у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Водночас, за приписами ст. 27.5 Закону № 1961-IV загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду.

З урахуванням наведеного вбачається, що Закон чітко визначає, що страхове відшкодування здійснюється у межах страхової суми (ліміту) щодо одного потерпілого. У випадку смерті особи потерпілим є саме померлий, а не його мати чи діти, які лише реалізують право на отримання відшкодування у зв’язку зі смертю потерпілого. Отже, визначення судами ліміту страхового відшкодування на кожного позивача окремо суперечить змісту та меті закону, який передбачає сукупний розмір виплат щодо одного потерпілого — загиблого внаслідок ДТП у разі смерті, потерпілим у розумінні Закону є саме померлий, а не його родичі.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 08.04.2026 у справі № 444/4962/24 (провадження № 51-4668км25) можна ознайомитись за посиланням.







