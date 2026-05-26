  В Україні

Олега Вуїва обрано головою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області

20:45, 26 травня 2026
Заступником голови Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області обрано суддю Оксану Миронову.
Фото: vs.mk.court.gov.ua
У понеділок, 25 травня, відбулися збори суддів Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, на порядок денний яких було винесено питання стосовно обрання голови суду та заступника голови суду.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», керівництво суду обирається на посади зборами суддів шляхом таємного голосування.

За результатами голосування головою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області обрано суддю Вуїва Олега Васильовича; заступником голови Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області обрано суддю Миронову Оксану Володимирівну.

