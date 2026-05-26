  1. Суспільство

Медики пояснили, як стрес впливає на серцево-судинну систему

23:56, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спеціалісти зазначають, що наслідки стресу не однакові для кожного, тут варто враховувати особистісні характеристики, спадковість, оточення та певні обставини.
Медики пояснили, як стрес впливає на серцево-судинну систему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, як стрес впливає на серцево-судинну систему.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Медики підкреслили, що під час стресу організм розуміє, що йому потрібна енергія, тому провокується гормональний відгук. Вмикається кортизол, пролактин, біоактивні речовини, нейромедіатори, адреналін, норадреналін, і все це масово мобілізує всі ресурси для того, щоб організм вигадав що йому зараз робити.

Прояви стресу точно не варто характеризувати як чорне та біле. Важливо, наскільки підготовлена людина та її організм до стресових подій. Існують поняття хорошого — еустресу та поганого — дистресу.

«Короткочасний стрес навіть корисний організму, оскільки тренує організм і допомагає справлятися з різними негативними емоціями. Це приплив сил — людина може зробити таке, що у спокійному стані не спаде на думку. Стрес дозволяє зосередитись, мобілізувати сили. А ось хронічний стрес — переважно погано для організму. Він може стосуватись як однієї системи органів, так і декількох одразу: порушення імунної, травної або серцево-судинної системи тощо», - кажуть медики.

Які зміни виникають у серцево-судинній системі?

Наслідки стресу не однакові для кожного, тут варто враховувати особистісні характеристики, спадковість, оточення та певні обставини. На сьогодні ми однозначно знаємо, що стрес є серед причин появи серцево-судинних захворювань.

Які ж у цього передумови?

  • Зміни тиску та ритму. На тлі стресу однозначно відзначається збільшення серцевих скорочень, людина може їх відчувати. А ось часті переживання ведуть до підвищення тиску. Артерії стають менш еластичними, порушується їх функція. А якщо вони уражені бляшками, а це повсюдне явище, то при спазмі судин серце починає відчувати сильну нестачу кисню. Ті, хто звикли нервувати постійно, або живуть у таких умовах, мають значно вищий розвиток аритмії.
  • Стан судин. Хронічний стрес створює цитокіни — це запальні речовини, які діють на клітини серця і здатні руйнувати серцеву тканину. Механізми ушкодження серця схожі на ішемічне ушкодження міокарда, але впливати можуть й на здоров’я судин. Постійне перезбудження нервової системи, що не відчувається нами, поступово наростає в результаті стресів і породжує постійне звуження всіх мікросудин. Імунні клітини також реагують, тому підвищують спазм судин, що може спричинити артеріальну гіпертензію.
  • Накопичення кальцію. Клітини серцевого м’яза накопичують кальцій вже з перших хвилин розвитку стресової реакції. Організм може реагувати посиленням скорочення м’язових волокон, синтезом білків, а відповідно — оновленням та зростанням клітинних структур. Однак надмірне накопичення кальцію може спричинити клітинну загибель. Щодо серця надлишок кальцію викликає кардіотоксичний ефект.
  • Заїдання проблеми. Варто врахувати й популярну реакцію на стрес у вигляді заїдання проблеми. Через це можливий розвиток ожиріння та діабету, підвищення рівня «поганого» холестерину. Тут як в математиці: мінус на мінус дає плюс — плюс до причин появи серцево-судинних захворювань.
  • Спадковість. У людей із обтяженою спадковістю стрес може стати тригером, який запустив серцево-судинні захворювання, навіть якщо до цього симптомів хвороби ніколи не спостерігалося.

«Можна стверджувати, що стресова реакція є фактором, що багато в чому визначає виникнення, розвиток і прогноз ішемічної хвороби серця, дисліпідемії, серцевої недостатності та порушень ритму.

З цього приводу є досить важливе «але» — ми не маємо змоги повністю позбутись стресу, і це не потрібно. Ми маємо пам’ятати, що є багато різних почуттів, які потрібно відчувати. На одну погану новину знайдеться хороша.

Ми можемо контролювати свій стан. Регулярний огляд у кардіолога дозволяє відслідковувати розвиток проблем та давати їм відсіч на початку. Чим раніше почати, тим більше переваг на боці пацієнта», - додали медики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поради для здоров'я медицина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]