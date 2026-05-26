Медики пояснили, як стрес впливає на серцево-судинну систему

Спеціалісти зазначають, що наслідки стресу не однакові для кожного, тут варто враховувати особистісні характеристики, спадковість, оточення та певні обставини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, як стрес впливає на серцево-судинну систему.

Медики підкреслили, що під час стресу організм розуміє, що йому потрібна енергія, тому провокується гормональний відгук. Вмикається кортизол, пролактин, біоактивні речовини, нейромедіатори, адреналін, норадреналін, і все це масово мобілізує всі ресурси для того, щоб організм вигадав що йому зараз робити.

Прояви стресу точно не варто характеризувати як чорне та біле. Важливо, наскільки підготовлена людина та її організм до стресових подій. Існують поняття хорошого — еустресу та поганого — дистресу.

«Короткочасний стрес навіть корисний організму, оскільки тренує організм і допомагає справлятися з різними негативними емоціями. Це приплив сил — людина може зробити таке, що у спокійному стані не спаде на думку. Стрес дозволяє зосередитись, мобілізувати сили. А ось хронічний стрес — переважно погано для організму. Він може стосуватись як однієї системи органів, так і декількох одразу: порушення імунної, травної або серцево-судинної системи тощо», - кажуть медики.

Які зміни виникають у серцево-судинній системі?

Наслідки стресу не однакові для кожного, тут варто враховувати особистісні характеристики, спадковість, оточення та певні обставини. На сьогодні ми однозначно знаємо, що стрес є серед причин появи серцево-судинних захворювань.

Які ж у цього передумови?

Зміни тиску та ритму. На тлі стресу однозначно відзначається збільшення серцевих скорочень, людина може їх відчувати. А ось часті переживання ведуть до підвищення тиску. Артерії стають менш еластичними, порушується їх функція. А якщо вони уражені бляшками, а це повсюдне явище, то при спазмі судин серце починає відчувати сильну нестачу кисню. Ті, хто звикли нервувати постійно, або живуть у таких умовах, мають значно вищий розвиток аритмії.

Стан судин. Хронічний стрес створює цитокіни — це запальні речовини, які діють на клітини серця і здатні руйнувати серцеву тканину. Механізми ушкодження серця схожі на ішемічне ушкодження міокарда, але впливати можуть й на здоров’я судин. Постійне перезбудження нервової системи, що не відчувається нами, поступово наростає в результаті стресів і породжує постійне звуження всіх мікросудин. Імунні клітини також реагують, тому підвищують спазм судин, що може спричинити артеріальну гіпертензію.

Накопичення кальцію. Клітини серцевого м’яза накопичують кальцій вже з перших хвилин розвитку стресової реакції. Організм може реагувати посиленням скорочення м’язових волокон, синтезом білків, а відповідно — оновленням та зростанням клітинних структур. Однак надмірне накопичення кальцію може спричинити клітинну загибель. Щодо серця надлишок кальцію викликає кардіотоксичний ефект.

Заїдання проблеми. Варто врахувати й популярну реакцію на стрес у вигляді заїдання проблеми. Через це можливий розвиток ожиріння та діабету, підвищення рівня «поганого» холестерину. Тут як в математиці: мінус на мінус дає плюс — плюс до причин появи серцево-судинних захворювань.

Спадковість. У людей із обтяженою спадковістю стрес може стати тригером, який запустив серцево-судинні захворювання, навіть якщо до цього симптомів хвороби ніколи не спостерігалося.

«Можна стверджувати, що стресова реакція є фактором, що багато в чому визначає виникнення, розвиток і прогноз ішемічної хвороби серця, дисліпідемії, серцевої недостатності та порушень ритму.

З цього приводу є досить важливе «але» — ми не маємо змоги повністю позбутись стресу, і це не потрібно. Ми маємо пам’ятати, що є багато різних почуттів, які потрібно відчувати. На одну погану новину знайдеться хороша.

Ми можемо контролювати свій стан. Регулярний огляд у кардіолога дозволяє відслідковувати розвиток проблем та давати їм відсіч на початку. Чим раніше почати, тим більше переваг на боці пацієнта», - додали медики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.