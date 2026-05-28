Игорь Зубович будет исполнять обязанности гендиректора ГП «Леса Украины»

Решением членов Наблюдательного совета с 1 июля исполнение обязанностей генерального директора ГП «Леса Украины» возложено на председателя комиссии по преобразованию предприятия Игоря Зубовича. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Член Наблюдательного совета Робертс Стрипниекс отметил, что кадровые изменения обеспечат существенное усиление команды предприятия.

«„Леса Украины“ должны двигаться тем же курсом, но с новой энергией. Перед новым руководителем стоят серьезные вызовы, но мы готовы всячески содействовать его работе. Он пользуется полным доверием со стороны Наблюдательного совета», — подчеркнул Робертс Стрипниекс.

По словам члена Наблюдательного совета Янне Харьюнпяя, результаты, достигнутые менеджментом предприятия за последние годы, являются весомыми, но в процессе трансформации ГП «Леса Украины» появятся новая сила, новая энергия и экспертиза.

Игорь Зубович отметил, что его целью является внедрение новых подходов к управлению предприятием — более современных, прозрачных и эффективных.

«Я благодарю членов Наблюдательного совета за доверие и поддержку. Приоритеты работы предприятия — это, в первую очередь, усиление прозрачности управления, модернизация и внедрение современных технологий, достижение баланса между экономикой и экологией, наполнение бюджета и, что крайне важно, увеличение доверия общества к работе лесоводов», — заявил Игорь Зубович.

По результатам заседания Наблюдательный совет также инициировал процесс подготовки к конкурсному отбору на должность генерального директора ГП «Леса Украины».

Для проведения конкурса предприятие обязано привлечь профессионального консультанта по подбору персонала, а также разработать и подать на утверждение Наблюдательному совету условия проведения конкурсного отбора и критерии оценки кандидата.

Кроме рассмотрения кадровых вопросов, члены Наблюдательного совета утвердили отчет о выполнении финансового плана государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» за I квартал 2026 года и промежуточный отчет о достижении целей деятельности, определенных в Письме ожиданий собственника на 2026 год.

Также были приняты к сведению: отчет руководителя о выполнении показателей эффективности использования государственного имущества и прибыли за I квартал 2026 года, результаты анализа организационной структуры ГП «Леса Украины» и отчет независимого аудитора относительно финансовой отчетности предприятия за 2022–2024 годы.

Наблюдательный совет обязал предприятие провести независимый аудит финансовой отчетности за 2026 год и утвердил Порядок проведения конкурса по отбору субъектов аудиторской деятельности.

Наблюдательный совет признал необходимым внедрение на предприятии единой ERP-системы (Enterprise Resource Planning) — программного обеспечения для комплексной автоматизации и управления всеми ресурсами компании.

Единая ERP-система должна выполнять функцию ключевого инструмента трансформации бизнес-процессов, повышения качества управления, прозрачности учета, оперативности формирования управленческой и финансовой отчетности, а также снижения рисков использования устаревшего и подсанкционного программного обеспечения.

По словам члена Наблюдательного совета Маркияна Витвицкого, проведена большая подготовительная работа для максимальной детализации процесса внедрения ERP-системы, и в настоящее время предприятие готово к старту первого этапа.

