  1. В Украине

Игорь Зубович будет исполнять обязанности гендиректора ГП «Леса Украины»

20:59, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Игорь Зубович отметил, что его целью является внедрение новых подходов к управлению предприятием — более современных, прозрачных и эффективных.
Игорь Зубович будет исполнять обязанности гендиректора ГП «Леса Украины»
Фото: me.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Решением членов Наблюдательного совета с 1 июля исполнение обязанностей генерального директора ГП «Леса Украины» возложено на председателя комиссии по преобразованию предприятия Игоря Зубовича. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Член Наблюдательного совета Робертс Стрипниекс отметил, что кадровые изменения обеспечат существенное усиление команды предприятия.

«„Леса Украины“ должны двигаться тем же курсом, но с новой энергией. Перед новым руководителем стоят серьезные вызовы, но мы готовы всячески содействовать его работе. Он пользуется полным доверием со стороны Наблюдательного совета», — подчеркнул Робертс Стрипниекс.

По словам члена Наблюдательного совета Янне Харьюнпяя, результаты, достигнутые менеджментом предприятия за последние годы, являются весомыми, но в процессе трансформации ГП «Леса Украины» появятся новая сила, новая энергия и экспертиза.

Игорь Зубович отметил, что его целью является внедрение новых подходов к управлению предприятием — более современных, прозрачных и эффективных.

«Я благодарю членов Наблюдательного совета за доверие и поддержку. Приоритеты работы предприятия — это, в первую очередь, усиление прозрачности управления, модернизация и внедрение современных технологий, достижение баланса между экономикой и экологией, наполнение бюджета и, что крайне важно, увеличение доверия общества к работе лесоводов», — заявил Игорь Зубович.

По результатам заседания Наблюдательный совет также инициировал процесс подготовки к конкурсному отбору на должность генерального директора ГП «Леса Украины».

Для проведения конкурса предприятие обязано привлечь профессионального консультанта по подбору персонала, а также разработать и подать на утверждение Наблюдательному совету условия проведения конкурсного отбора и критерии оценки кандидата.

Кроме рассмотрения кадровых вопросов, члены Наблюдательного совета утвердили отчет о выполнении финансового плана государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» за I квартал 2026 года и промежуточный отчет о достижении целей деятельности, определенных в Письме ожиданий собственника на 2026 год.

Также были приняты к сведению: отчет руководителя о выполнении показателей эффективности использования государственного имущества и прибыли за I квартал 2026 года, результаты анализа организационной структуры ГП «Леса Украины» и отчет независимого аудитора относительно финансовой отчетности предприятия за 2022–2024 годы.

Наблюдательный совет обязал предприятие провести независимый аудит финансовой отчетности за 2026 год и утвердил Порядок проведения конкурса по отбору субъектов аудиторской деятельности.

Наблюдательный совет признал необходимым внедрение на предприятии единой ERP-системы (Enterprise Resource Planning) — программного обеспечения для комплексной автоматизации и управления всеми ресурсами компании.

Единая ERP-система должна выполнять функцию ключевого инструмента трансформации бизнес-процессов, повышения качества управления, прозрачности учета, оперативности формирования управленческой и финансовой отчетности, а также снижения рисков использования устаревшего и подсанкционного программного обеспечения.

По словам члена Наблюдательного совета Маркияна Витвицкого, проведена большая подготовительная работа для максимальной детализации процесса внедрения ERP-системы, и в настоящее время предприятие готово к старту первого этапа.

Напомним, Кабмин уволил замминистра экономики Игоря Зубовича.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минэкономики лес

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]