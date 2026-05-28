Отказались от cookies на сайте, но их данные все равно собирали — в США покупатели подали иск против сети магазинов

21:10, 28 мая 2026
Покупатели заявили, что их данные продолжали собирать даже после отказа от отслеживания на сайтах сети.
В США группа онлайн-покупателей подала коллективный иск против владельца брендов одежды Ann Taylor и Lane Bryant. Истцы заявляют, что компания продолжала собирать данные о пользователях даже после того, как те отказывались от необязательных cookies на сайтах.

Иск подали в Федеральный суд Северного округа Калифорнии, передает Courthouse News.

Какие данные могли собирать после отказа от cookies

В иске говорится, что на сайтах брендов пользователям показывали стандартное окно с настройками cookies и возможностью отключить отслеживание. Однако, по словам истцов, даже после отказа от сбора данных сторонние сервисы все равно получали информацию о действиях людей на сайтах.

Среди компаний, которые якобы могли получать данные пользователей, упоминаются Google Analytics, TikTok, Adobe, Salesforce, Snapchat и Pinterest.

Истцы утверждают, что сторонние сервисы продолжали отслеживать просмотр страниц и другую активность пользователей, несмотря на их отказ от необязательных cookies.

«Именно такого сбора данных пользователи хотели избежать, когда отключали все необязательные cookies», — указано в иске.

Что требуют покупатели в суде

Участники иска заявляют, что компания вводила людей в заблуждение, обещая уважать настройки конфиденциальности, но фактически продолжала передачу данных третьим сторонам.

Иск касается жителей Калифорнии, которые пользовались сайтами после отказа от необязательных cookies. Точное количество пострадавших неизвестно, однако в иске указано, что речь идет как минимум о более чем 100 людях.

Покупатели требуют компенсацию и штрафные выплаты. Также они обвиняют компанию в нарушении права на приватность, незаконном сборе данных и нарушении законодательства Калифорнии о защите конфиденциальности.

