Отказались от cookies на сайте, но их данные все равно собирали — в США покупатели подали иск против сети магазинов
В США группа онлайн-покупателей подала коллективный иск против владельца брендов одежды Ann Taylor и Lane Bryant. Истцы заявляют, что компания продолжала собирать данные о пользователях даже после того, как те отказывались от необязательных cookies на сайтах.
Иск подали в Федеральный суд Северного округа Калифорнии, передает Courthouse News.
Какие данные могли собирать после отказа от cookies
В иске говорится, что на сайтах брендов пользователям показывали стандартное окно с настройками cookies и возможностью отключить отслеживание. Однако, по словам истцов, даже после отказа от сбора данных сторонние сервисы все равно получали информацию о действиях людей на сайтах.
Среди компаний, которые якобы могли получать данные пользователей, упоминаются Google Analytics, TikTok, Adobe, Salesforce, Snapchat и Pinterest.
Истцы утверждают, что сторонние сервисы продолжали отслеживать просмотр страниц и другую активность пользователей, несмотря на их отказ от необязательных cookies.
«Именно такого сбора данных пользователи хотели избежать, когда отключали все необязательные cookies», — указано в иске.
Что требуют покупатели в суде
Участники иска заявляют, что компания вводила людей в заблуждение, обещая уважать настройки конфиденциальности, но фактически продолжала передачу данных третьим сторонам.
Иск касается жителей Калифорнии, которые пользовались сайтами после отказа от необязательных cookies. Точное количество пострадавших неизвестно, однако в иске указано, что речь идет как минимум о более чем 100 людях.
Покупатели требуют компенсацию и штрафные выплаты. Также они обвиняют компанию в нарушении права на приватность, незаконном сборе данных и нарушении законодательства Калифорнии о защите конфиденциальности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.