Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Днепровском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 28 мая Комиссией приняты следующие решения:

Палий Евгения Анатольевна - Отложено

Бабий Сергей Александрович - Перерыв

Зимин Михаил Владимирович - 728,3 - Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Батманова Виктория Витальевна - Отложено

Капран Руслан Валерьевич - Перерыв

Всего проведены собеседования с 13 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат – не подтвердил, 2 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

