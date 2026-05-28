Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Днепровском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания 28 мая Комиссией приняты следующие решения:
Палий Евгения Анатольевна - Отложено
Бабий Сергей Александрович - Перерыв
Зимин Михаил Владимирович - 728,3 - Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Батманова Виктория Витальевна - Отложено
Капран Руслан Валерьевич - Перерыв
ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.
Всего проведены собеседования с 13 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат – не подтвердил, 2 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.
