  1. В Украине

Штраф до 15 тысяч гривен — ресторанам и барам напомнили о запрете на курение кальянов

20:17, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинским заведениям общественного питания напомнили о действующем запрете на курение табачных изделий, кальянов и устройств для нагрева табака в помещениях.
Штраф до 15 тысяч гривен — ресторанам и барам напомнили о запрете на курение кальянов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпродпотребслужба напомнила гражданам и субъектам хозяйствования, что в Украине действует запрет на курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и устройств для потребления табака без сгорания в помещениях заведений ресторанного хозяйства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях. Запрет предусмотрен Законом Украины «О мерах по предупреждению и сокращению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения».

Также в заведениях ресторанного хозяйства запрещено размещать информацию об услугах по приготовлению кальянов. В Госпродпотребслужбе пояснили, что информация о табачных изделиях или связанных с ними услугах в меню или на рекламных плакатах считается рекламой и стимулированием продажи табачных изделий, что также запрещено законодательством.

За размещение пепельниц, кальянов или за курение и использование табачных изделий, электронных сигарет или кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства предусмотрен штраф в размере 3 тысяч гривен.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличивается до 15 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы Госпродпотребслужба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]