Штраф до 15 тысяч гривен — ресторанам и барам напомнили о запрете на курение кальянов

Украинским заведениям общественного питания напомнили о действующем запрете на курение табачных изделий, кальянов и устройств для нагрева табака в помещениях.

Госпродпотребслужба напомнила гражданам и субъектам хозяйствования, что в Украине действует запрет на курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, кальянов и устройств для потребления табака без сгорания в помещениях заведений ресторанного хозяйства.

Речь идет о кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях. Запрет предусмотрен Законом Украины «О мерах по предупреждению и сокращению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения».

Также в заведениях ресторанного хозяйства запрещено размещать информацию об услугах по приготовлению кальянов. В Госпродпотребслужбе пояснили, что информация о табачных изделиях или связанных с ними услугах в меню или на рекламных плакатах считается рекламой и стимулированием продажи табачных изделий, что также запрещено законодательством.

За размещение пепельниц, кальянов или за курение и использование табачных изделий, электронных сигарет или кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства предусмотрен штраф в размере 3 тысяч гривен.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличивается до 15 тысяч гривен.

