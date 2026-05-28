  1. В Украине

МОН утвердило Типовое положение о конкурсе на должность руководителя учреждения профессионального образования

20:35, 28 мая 2026
Фото: radiosvoboda.org
Министерство образования и науки Украины сообщило, что утвердило типовое положение о конкурсе на должность руководителя учреждения профессионального образования. Документ вводит новую процедуру проведения конкурса: от объявления и подачи документов до определения победителя и обнародования результатов.

Одной из ключевых новаций является привлечение наблюдательного совета к процессу конкурсного отбора.

В учреждениях, где должен быть создан наблюдательный совет, именно он будет проводить оценивание кандидатов, определять победителя и рекомендовать его на должность руководителя профессионального колледжа.

Кандидаты на должность будут презентовать наблюдательному совету программы развития учреждения и проходить собеседование. Общая продолжительность конкурсной процедуры составит не более двух месяцев.

В МОН добавляют, что новая модель усилит влияние наблюдательных советов в развитии учреждений профессионального образования. Уже с 12 сентября 2026 года руководителей профессиональных колледжей будут избирать по обновленной процедуре.

МОН Украины

