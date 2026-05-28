Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора членов Нацкомиссии по ценным бумагам

Новообразованная конкурсная комиссия будет проводить отбор кандидатов на должности членов НКЦБФР.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №443/2026 «О Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на занятие должностей членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

Документ принят с целью проведения конкурсного отбора на должности членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии со статьей 61 Закона Украины «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков».

Указом предусмотрено:

создание Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора;

утверждение персонального состава комиссии;

обеспечение проведения конкурсного отбора на занятие должностей членов НКЦБФР.

Организационно-техническое и иное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии возложено на Офис Президента Украины и Государственное управление делами в пределах их компетенции.

