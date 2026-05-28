Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

После начала полномасштабной войны многие предприятия на оккупированных территориях фактически прекратили работу без оформления простоя или приостановления трудовых договоров. Это вызвало многочисленные споры относительно зарплаты и расчёта при увольнении.

КГС ВС в деле № 334/4889/24 от 20 мая 2026 года объяснил, когда работодатель продолжает нести обязанность по выплате работнику причитающихся сумм даже во время войны.

Обстоятельства дела

Истец работала медицинской сестрой поликлиники КП «Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения» с декабря 2019 года по май 2024 года.

После оккупации г. Токмак Запорожской области в феврале 2022 года она выехала из города из-за опасности для жизни и здоровья. Истец указывала, что в больнице отсутствовали надлежащие условия для работы, руководство не предоставляло инструкций относительно организации труда в условиях оккупации, а сама больница находилась в опасных условиях.

Работодатель не объявлял простой и до декабря 2023 года не приостанавливал действие трудового договора. Лишь приказом от 05 декабря 2023 года действие трудового договора было приостановлено с 06 декабря 2023 года.

В мае 2024 года работницу уволили по собственному желанию. При увольнении работодатель выплатил компенсацию только за часть неиспользованного отпуска и указал в приказе, что компенсация за другие периоды не начисляется из-за «отсутствия работника на рабочем месте без уважительной причины».

Истец обратилась в суд с требованиями о взыскании среднего заработка за время вынужденного простоя, компенсации неиспользованных отпусков, материальной помощи на оздоровление и отмене соответствующей части приказа об увольнении.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Апелляционный суд согласился с тем, что работодатель был обязан оплачивать труд до момента приостановления трудового договора, однако отказал в части требований из-за пропуска трёхмесячного срока обращения в суд.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что нормы трудового законодательства гарантируют приоритет защиты права работника на оплату труда даже в условиях военного положения.

Заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель должен выплатить работнику за труд, который выполнен или должен быть выполнен. Обязанность работодателя выплатить работнику заработную плату не является ответственностью в понимании статьи 617 ГК Украины, от которой работодатель может быть освобождён вследствие случая или непреодолимой силы.

Суд отдельно подчеркнул, что работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства относительно сроков оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

В то же время освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

ВС подчеркнул, что до момента официального приостановления трудового договора работодатель продолжал нести трудовые обязанности перед работницей.

Суд также согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что работница не могла выполнять работу по независящим от неё причинам, так как истец выехала из города в связи с его оккупацией и с целью защиты своей жизни и здоровья, а потому по независящим от неё причинам не могла выполнять свои трудовые обязанности.

Верховный Суд отдельно проанализировал применение статьи 233 КЗоТ Украины относительно сроков обращения в суд.

Невыплата уволенному работнику всех сумм, причитающихся ему от собственника или уполномоченного им органа, является длящимся правонарушением, а следовательно, работник может определить окончательный объём своих требований только на момент прекращения такого правонарушения, которым является день фактического расчёта.

Суд подчеркнул, что трёхмесячный срок для обращения в суд начинает течь только после проведения полного расчёта, то есть в данном случае течение трёхмесячного срока обращения в суд начинается со следующего дня после проведения указанных выплат независимо от продолжительности задержки расчёта.

Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд неправильно применил статью 233 КЗоТ Украины.

Апелляционный суд, решая дело в части взыскания невыплаченной истцу при увольнении заработной платы за период с 19 июля 2022 года по 05 декабря 2023 года, неправильно применил нормы материального права, подлежащие применению, в связи с чем преждевременно согласился с выводом местного суда о пропуске истцом срока для обращения в суд.

Суд дополнительно обратил внимание на специальные нормы Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», где указано, что возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановления действия трудового договора в полном объёме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины.

Следовательно, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу и пришёл к выводу, что работодатель не освобождается от обязанности выплаты зарплаты из-за оккупации или боевых действий, если трудовой договор не был надлежащим образом приостановлен, а трёхмесячный срок обращения в суд в спорах о невыплате причитающихся сумм при увольнении начинает течь только после полного расчёта с работником.

Эта правовая позиция имеет существенное значение для споров, связанных с трудовыми отношениями на временно оккупированных территориях и в условиях военного положения, особенно в случаях, когда работодатели фактически прекращали работу без надлежащего оформления простоя или приостановления трудовых договоров.

Дополнительно стоит обратить внимание на другую правовую позицию Верховного Суда относительно правоотношений на временно оккупированных территориях, в которой Суд пришёл к выводу, что война, оккупация и невозможность фактического пользования имуществом могут быть основанием для освобождения арендатора от уплаты арендной платы.

