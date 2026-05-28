Обязаны ли рестораны бесплатно подавать воду гостям: дело дошло до Верховного суда Италии

Судьи решали, должны ли рестораны бесплатно подавать гостям стакан воды из-под крана.

Обязаны ли рестораны бесплатно подавать посетителям воду из-под крана? В Италии этот вопрос дошел до высшей судебной инстанции. Причиной стал конфликт между туристкой и элитным отелем в Доломитовых Альпах, где женщине вместо обычной воды предложили только бутилированную минеральную за 7 евро.

После нескольких лет судебной тяжбы Верховный суд Италии поставил точку в деле и фактически подтвердил право заведений самостоятельно определять правила обслуживания гостей.

Инцидент произошел во время лыжного сезона 2019 года в ресторане пятизвездочного отеля Hotel Sassongher в курортном городке Корвара. Туристка из Рима попросила подать ей обычную питьевую воду из-под крана, однако официант предложил только минеральную воду в бутылке.

После этого женщина обратилась в суд. Она заявила, что «вода является природным ресурсом и универсальным правом человека», а отказ заведения нарушает ее права как потребителя.

Женщина также утверждала, что подача питьевой воды должна быть частью базового сервиса — так же, как чистое постельное белье или мыло в ванной комнате.

В иске она требовала 2700 евро компенсации за моральный и материальный ущерб. Однако суды всех инстанций, включая Верховный суд Италии, отказали ей в удовлетворении требований.

Адвокат отеля Сильвио Беларди в комментарии BBC пояснил, что политика заведения предусматривает подачу в ресторане только запечатанной бутилированной воды — как и во многих дорогих отелях.

По его словам, суд пришел к выводу, что итальянское законодательство не обязывает рестораны или отели бесплатно подавать посетителям воду из-под крана.

Судьи также отметили, что решение о том, подавать ли такую воду гостям, остается на усмотрение самого заведения.

Адвокат подчеркнул: если гости хотели воспользоваться водой из-под крана, они могли сделать это в самом отеле, но не непосредственно в ресторане.

