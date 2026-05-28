Опубликованы Методические рекомендации по обеспечению инклюзивности ветеранам при осуществлении правосудия

16:42, 28 мая 2026
Совет судей Украины 22 мая одобрил Методические рекомендации по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам и ветеранкам при осуществлении правосудия.

Указанные Методические рекомендации направлены на формирование единых подходов к организации судебного процесса, соответствующих принципу верховенства права, доступности правосудия, безбарьерности и инклюзивности с учетом особого опыта ветеранов/ветеранок войны, и являются практическим инструментом для судей и работников суда.

Как указано в документе, Рекомендации не устанавливают, в частности, особого процессуального статуса ветерана/ветеранки войны, не изменяют правила судопроизводства и не предоставляют преимуществ какой-либо стороне судебного процесса. Их применение направлено исключительно на обеспечение реального, эффективного доступа ветеранов/ветеранок к правосудию с учетом их особого опыта.

Решением Совета судей Украины №13 от 22 мая 2026 года, кроме Методических рекомендаций по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам и ветеранкам при осуществлении правосудия, также одобрены Методические рекомендации по этической коммуникации с ветеранами/ветеранками, которые являются работниками аппаратов судов, и Памятка для работников аппарата суда по коммуникации с ветеранами/ветеранками.

