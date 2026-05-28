  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Даже после истечения сроков давности суд должен назначить наказание – ВС

17:11, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае установления виновности лица в совершении уголовного правонарушения, срок давности которого на момент вынесения приговора истек, суд приговором назначает осужденному лицу наказание согласно общим принципам, предусмотренным ст. 65 УК Украины, и одновременно освобождает его от этого наказания – ОП КУС ВС.
Даже после истечения сроков давности суд должен назначить наказание – ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае истечения сроков давности на стадии апелляционного рассмотрения апелляционный суд в случае оставления в силе приговора в части осуждения должен изменить приговор и освободить осужденное лицо от наказания, определенного судом первой инстанции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К таким выводам пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 214/43/19.

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 382 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года. Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины она освобождена от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В кассационной жалобе сторона обвинения считала необходимым исключить из судебных решений ссылку на назначение обвиняемой наказания и настаивала, что в случае истечения срока давности по инкриминируемому преступлению суд в соответствии со статьями 49 и 74 УК Украины не должен назначать наказание.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС указала, что в ч. 3 ст. 88 УК Украины законодатель четко различает осуждение «без назначения наказания» и осуждение «с освобождением от наказания», что дает веские основания считать, что под «освобождением от наказания» закон понимает именно освобождение от уже назначенной меры наказания. Если бы законодатель имел целью полный отказ от индивидуализации санкции при применении ст. 49 УК Украины, он бы использовал формулировку «без назначения наказания».

Общий порядок, указанный в ч. 8 ст. 284 УПК Украины, обязывает суд в случае признания лица виновным указать в резолютивной части приговора наказание, назначенное по каждому из обвинений, признанных судом доказанными, и окончательную меру наказания, избранную судом. Если обвиняемый освобождается от отбывания наказания, суд указывает об этом в резолютивной части приговора (п. 2 ч. 4 ст. 374 УПК Украины). Таким образом, процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности на основании истечения срока давности предусматривает назначение наказания за преступление, за которое лицо осуждено, и одновременное освобождение от его отбывания.

Постановление ОП КУС ВС от 18 мая 2026 года по делу № 214/43/19 (производство № 51-1650кмо21) в настоящее время не обнародовано в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд решение суда судебная практика КУС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]