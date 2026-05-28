Даже после истечения сроков давности суд должен назначить наказание – ВС

В случае установления виновности лица в совершении уголовного правонарушения, срок давности которого на момент вынесения приговора истек, суд приговором назначает осужденному лицу наказание согласно общим принципам, предусмотренным ст. 65 УК Украины, и одновременно освобождает его от этого наказания – ОП КУС ВС.

В случае истечения сроков давности на стадии апелляционного рассмотрения апелляционный суд в случае оставления в силе приговора в части осуждения должен изменить приговор и освободить осужденное лицо от наказания, определенного судом первой инстанции.

К таким выводам пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 214/43/19.

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 382 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 17 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года. Согласно ч. 5 ст. 74 УК Украины она освобождена от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В кассационной жалобе сторона обвинения считала необходимым исключить из судебных решений ссылку на назначение обвиняемой наказания и настаивала, что в случае истечения срока давности по инкриминируемому преступлению суд в соответствии со статьями 49 и 74 УК Украины не должен назначать наказание.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС указала, что в ч. 3 ст. 88 УК Украины законодатель четко различает осуждение «без назначения наказания» и осуждение «с освобождением от наказания», что дает веские основания считать, что под «освобождением от наказания» закон понимает именно освобождение от уже назначенной меры наказания. Если бы законодатель имел целью полный отказ от индивидуализации санкции при применении ст. 49 УК Украины, он бы использовал формулировку «без назначения наказания».

Общий порядок, указанный в ч. 8 ст. 284 УПК Украины, обязывает суд в случае признания лица виновным указать в резолютивной части приговора наказание, назначенное по каждому из обвинений, признанных судом доказанными, и окончательную меру наказания, избранную судом. Если обвиняемый освобождается от отбывания наказания, суд указывает об этом в резолютивной части приговора (п. 2 ч. 4 ст. 374 УПК Украины). Таким образом, процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности на основании истечения срока давности предусматривает назначение наказания за преступление, за которое лицо осуждено, и одновременное освобождение от его отбывания.

Постановление ОП КУС ВС от 18 мая 2026 года по делу № 214/43/19 (производство № 51-1650кмо21) в настоящее время не обнародовано в ЕГРСР.

