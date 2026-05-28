Опубліковано Методичні рекомендації щодо забезпечення інклюзивності ветеранам під час здійснення правосуддя

16:42, 28 травня 2026
Методичні рекомендації спрямовані на формування єдиних підходів до організації судового процесу.
Рада суддів України 22 травня схвалила Методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя.

Вказані Методичні рекомендації спрямовані на формування єдиних підходів до організації судового процесу, що відповідають принципу верховенства права, доступності правосуддя, безбар'єрності та інклюзивності з урахуванням особливого досвіду ветеранів/ветеранок війни та є практичним інструментом для суддів та працівників суду.

Як зазначено в документі, Рекомендації не встановлюють, зокрема, особливого процесуального статусу ветерана/ветеранки війни, не змінюють правил судочинства та не надають переваг будь-якій стороні судового процесу. Їх застосування спрямоване виключно на забезпечення реального, ефективного доступу ветеранів/ветеранок до правосуддя з огляду на їх особливий досвід.

Рішенням Ради Суддів України №13 від 22 травня 2026 року, окрім Методичних рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя, також схвалено Методичні рекомендації щодо етичної комунікації з ветеранами/ветеранками, які є працівниками апаратів судів та Пам'ятку для працівників апарату суду щодо комунікації з ветеранами/ветеранками.

