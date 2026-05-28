Опубліковано Методичні рекомендації щодо забезпечення інклюзивності ветеранам під час здійснення правосуддя

Методичні рекомендації спрямовані на формування єдиних підходів до організації судового процесу.

Рада суддів України 22 травня схвалила Методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя.

Вказані Методичні рекомендації спрямовані на формування єдиних підходів до організації судового процесу, що відповідають принципу верховенства права, доступності правосуддя, безбар'єрності та інклюзивності з урахуванням особливого досвіду ветеранів/ветеранок війни та є практичним інструментом для суддів та працівників суду.

Як зазначено в документі, Рекомендації не встановлюють, зокрема, особливого процесуального статусу ветерана/ветеранки війни, не змінюють правил судочинства та не надають переваг будь-якій стороні судового процесу. Їх застосування спрямоване виключно на забезпечення реального, ефективного доступу ветеранів/ветеранок до правосуддя з огляду на їх особливий досвід.

Рішенням Ради Суддів України №13 від 22 травня 2026 року, окрім Методичних рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності, інклюзивності та належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам під час здійснення правосуддя, також схвалено Методичні рекомендації щодо етичної комунікації з ветеранами/ветеранками, які є працівниками апаратів судів та Пам'ятку для працівників апарату суду щодо комунікації з ветеранами/ветеранками.

