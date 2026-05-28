Немає мовного сертифіката — немає держслужби: в Україні хочуть повернути жорсткі правила відбору посадовців

Нові кадрові правила для органів влади передбачають, що без підтвердженого рівня володіння державною мовою претендувати на низку посад буде неможливо.

Україна поступово відходить від кадрової моделі воєнного часу, коли головним завданням було оперативне заповнення вакансій в органах влади. Тепер держава посилює вимоги до відбору персоналу, повертаючи більш жорсткі стандарти, де поряд із конкурсом ключове значення має підтвердження рівня володіння державною мовою через відповідний сертифікат, пояснює Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Це випливає із положень законопроєкту №13478-1 про реформування державної служби та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Мовні вимоги, які були відтерміновані під час війни

Після початку повномасштабної війни держава тимчасово дозволила призначення на державні посади та в органи місцевого самоврядування без обов’язкового мовного сертифіката.

Водночас законопроєкт №13478-1 визначає, що ця практика була винятком, а не новою нормою. У документі передбачено: особи, які були призначені без підтвердження рівня володіння державною мовою на територіях бойових дій або окупації, повинні надати відповідний сертифікат протягом трьох місяців після завершення бойових дій у цих регіонах.

Таким чином, підхід держави полягає у тимчасовій гнучкості під час війни та поверненні до стандартних вимог після стабілізації.

Мовний сертифікат як обов’язкова умова для держслужби

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної встановлює обов’язковість володіння державною мовою для низки посад.

Для значної частини з них підтвердження рівня здійснюється саме через державний сертифікат, який видає Національна комісія зі стандартів державної мови.

Він є обов’язковим для:

державних службовців;

керівників органів влади;

голів місцевих державних адміністрацій;

прокурорів;

суддів;

керівників закладів освіти;

членів державних колегіальних органів.

Документ про рівень володіння державною мовою має подаватися до призначення або обрання на відповідну посаду.

Що означає рівень володіння мовою

Система оцінювання побудована за європейською шкалою CEFR (від A1 до C2). Базовим для більшості державних посад визначається рівень C1 — «вільне володіння».

Особа з рівнем C1 має:

розуміти складні тексти;

вільно та спонтанно висловлюватися;

професійно використовувати українську мову;

логічно та структуровано формулювати думки;

володіти граматикою на високому рівні.

Рівень C2 вважається експертним володінням мовою.

Повернення конкурсів і нові кадрові правила

Законопроєкт №13478-1 передбачає відновлення відкритих конкурсів на державну службу як основного механізму відбору. Також планується:

обмеження перебування на посаді без конкурсу;

запровадження нових процедур внутрішнього конкурсу;

посилення оцінювання професійних компетентностей.

У цьому контексті мовний сертифікат стає одним із базових критеріїв допуску до участі у відборі.

Фактично формується підхід, за яким відсутність підтвердженого рівня української мови означає неможливість повноцінного доступу до державної служби.

Мова як обов’язковий інструмент державного управління

Українська мова визначена як робоча для органів державної влади та місцевого самоврядування. Нею ведеться:

діловодство;

підготовка нормативних актів;

офіційне листування;

судочинство;

документообіг;

робота органів влади та комунальних структур.

Відповідно, посадові особи, які ухвалюють рішення, працюють із документами або представляють державу, повинні володіти державною мовою на професійному рівні.

Внутрішні конкурси та кар’єрне зростання

Окремо законопроєкт запроваджує механізм внутрішнього конкурсу для посад категорій «Б» і «В». Він дозволяє проводити відбір лише серед працівників конкретного державного органу.

Водночас вимога щодо знання державної мови залишається обов’язковою і в цьому форматі. Кар’єрне просування всередині системи також залежатиме від:

професійного рівня;

результатів оцінювання;

наявності мовного підтвердження.

Посилення вимог після війни

Загальна тенденція змін у законодавстві свідчить про перехід до більш жорсткої моделі державної служби. Вона передбачає відхід від швидкого закриття вакансій до системи, де ключовими є професійність, конкурсний відбір і підтверджене володіння українською мовою.

Мовний сертифікат у цій моделі стає не формальною вимогою, а одним із центральних елементів доступу до державної служби та кар’єри в органах влади.

