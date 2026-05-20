Рада готує перезапуск держслужби – будуть встановлені нові правила призначень, а конкурси повернуться

Законопроєкт передбачає відновлення конкурсного відбору, обмеження для призначень без конкурсу та посилення прозорості кадрових рішень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 29 квітня підтримала за основу з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету, та з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 законопроєкт № 13478-1, який передбачає відновлення проведення конкурсів для вступу на державну службу та вдосконалення порядку її проходженнята припинення.

Як вказує Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, документ передбачає відновлення конкурсів, запровадження внутрішніх конкурсів, уточнення правил призначень у прифронтових і окупованих територіях, а також перегляд підходів до добору кадрів, зокрема для посад категорії «А».

Призначення без конкурсу: тимчасовий механізм із обмеженнями

Законопроєкт уточнює, що призначення без конкурсу під час воєнного стану можливе лише на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації, які включені до офіційного переліку.

Водночас вводяться чіткі обмеження щодо строків перебування на таких посадах:

після завершення бойових дій конкурс має бути оголошений;

зробити це необхідно не пізніше ніж через 6 місяців після завершення бойових дій;

максимальний строк перебування на посаді без конкурсу становитиме 12 місяців.

Таким чином, призначення під час війни матиме тимчасовий характер і повинно завершуватися конкурсною процедурою.

Прозорість призначень: обов’язкове оприлюднення

Проєкт встановлює вимогу оприлюднювати інформацію про призначення без конкурсу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг протягом трьох робочих днів.

Щодо посад категорії «А» інформація додатково передаватиметься до Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) для публікації.

Мовний документ: відтермінування з обов’язковим поданням

Законопроєкт зберігає норму щодо можливості призначення без документа про рівень володіння державною мовою під час воєнного стану.

Однак передбачено, що особи, призначені на службу в органах влади або місцевого самоврядування в зоні бойових дій, мають подати мовний документ протягом трьох місяців після завершення бойових дій на відповідній території.

Внутрішній конкурс: новий кадровий інструмент

Документ пропонує поетапне повернення конкурсного відбору на державну службу на основі професійних компетентностей. Водночас законопроєкт передбачає запровадження пріоритету для ветеранів і ветеранок у разі рівної кваліфікації кандидатів.

Документ запроваджує внутрішній конкурс для посад категорій «Б» і «В». Участь у ньому зможуть брати лише працівники відповідного державного органу.

Такий механізм має пришвидшити заповнення вакансій та дати додаткові можливості для кар’єрного зростання чинним держслужбовцям.

Нові строки проведення конкурсів

Законопроєкт встановлює конкретні часові рамки:

подання документів на категорію «А» — 20–40 днів;

категорії «Б» і «В» — 12–30 днів;

результати конкурсу «А» — до 90 днів;

результати «Б» і «В» — до 60 днів;

внутрішній конкурс — подання документів 5–10 днів, результат до 30 днів.

Посилення вимог до Комісії вищого корпусу держслужби

Передбачаються зміни до роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби:

уточнення складу;

заборона участі політичних посадових осіб;

можливість залучення експертів і представників громадськості;

запровадження тестування кандидатів у члени Комісії;

таємне голосування і заборона втручання у її діяльність.

Оцінювання результатів як основа кар’єри

Документ пропонує розширити можливості кар’єрного просування для службовців, які отримали відмінну оцінку. Якщо чинна редакція закону передбачає у такому випадку переважно матеріальне заохочення у вигляді премії, то новий підхід дозволяє призначення або переведення на вищу посаду без проведення конкурсу. Таке підвищення можливе протягом одного року та застосовуватиметься в межах однієї сім’ї посад і відповідної категорії державної служби.

Висновок

Законопроєкт №13478-1 передбачає поступове відновлення конкурсної системи та зміну логіки кадрової політики в держслужбі.

Серед ключових змін:

повернення конкурсів як базового механізму відбору;

обмеження призначень без конкурсу в часі;

запровадження внутрішніх конкурсів;

посилення прозорості кадрових рішень;

орієнтація на компетентність і результати роботи.

У разі ухвалення документ має змінити підходи до формування кадрового складу державної служби та наблизити систему до більш структурованих і прозорих стандартів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.