Після усиновлення дитина може втратити право на спадщину від біологічних батьків — але пропонують виняток

17:17, 20 травня 2026
У новому Цивільному кодексі пропонують припиняти право на спадщину між усиновленою дитиною та біологічними батьками.
У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують оновити правила спадкування після усиновлення. Нотаріальна палата України звернула увагу, що нові норми визначатимуть, хто саме зберігатиме право на спадкування після усиновлення дитини.

Йдеться про статтю 1756 проєкту ЦК щодо спадкування усиновленими та усиновлювачами.

Усиновлених хочуть прирівняти до родичів за походженням

Проєкт передбачає, що у разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, усиновлювач та родичі усиновлювача прирівнюються до родичів за походженням.

Фактично після усиновлення дитина матиме такі самі права на спадкування у новій сім’ї, як і рідна дитина.

Після усиновлення право спадкування з біологічними батьками припиняється

Проєктом передбачено, що:

  • усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого та інших його родичів за походженням по висхідній лінії;
  • батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків.

Тобто після усиновлення право спадкування за законом між дитиною та її біологічними батьками по висхідній лінії загалом припиняється.

Але частину спадкових прав можуть залишити

Водночас проєкт передбачає виняток.

Якщо за рішенням суду про усиновлення буде збережений юридичний зв’язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом або сестрою за походженням, тоді окремі спадкові права залишатимуться.

У такому разі:

  • у разі смерті баби або діда за походженням усиновлений матиме право на спадкування за правом представлення;
  • у разі смерті брата або сестри за походженням — право на спадкування як спадкоємець другої черги.

Також у разі смерті усиновленого його баба, дід, брат або сестра за походженням, із якими був збережений юридичний зв’язок, спадкуватимуть на загальних підставах.

У проєкті змінюють юридичні формулювання

Нотаріальна палата окремо звернула увагу, що у проєкті використовується поняття «юридичний зв’язок» замість чинного формулювання «правовий зв’язок».

У НПУ зазначають, що такі зміни формулювань можуть мати значення для подальшого тлумачення норм та судової практики.

Що це означає на практиці

У разі ухвалення нових норм:

  • усиновлена дитина матиме право спадкування у сім’ї усиновлювачів на рівні з рідними дітьми;
  • право спадкування за законом із біологічними батьками по висхідній лінії припинятиметься;
  • окремі спадкові права щодо біологічної родини можуть залишатися, якщо це прямо визначить суд під час усиновлення.

Нотаріальна палата фактично звертає увагу, що такі положення мають бути максимально чітко виписані, оскільки вони безпосередньо впливатимуть на спадкові права дітей та родичів після усиновлення.

