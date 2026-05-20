Нема роботи — нема виплат: Чехія готує нові умови отримання допомоги українцям

МВС Чехії підготувало зміни до закону про тимчасовий захист, які передбачають нові умови для отримання гуманітарної допомоги, проживання та користування пільгами для українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало поправки до закону про тимчасовий захист, які стосуються українських біженців. Про це повідомляє České noviny.

Згідно із запропонованими змінами, особи з тимчасовим захистом, які подають заявки на гуманітарну допомогу, повинні будуть працювати, займатися підприємницькою діяльністю або бути зареєстрованими в центрі зайнятості. Також вони, ймовірно, повинні будуть перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який отримують допомогу.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що таким чином вводиться мінімальний стандарт активного підходу одержувача допомоги до забезпечення власних життєвих потреб. При цьому нові вимоги не стосуватимуться дітей, студентів та пенсіонерів із тимчасовим захистом.

У МВС Чехії заявили, що вимога щодо мінімального терміну перебування в країні має запобігти можливим зловживанням гуманітарною допомогою.

Поправка також змінює умови отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання для біженців із тимчасовим захистом. Зокрема, посилюються вимоги щодо відсутності податкової заборгованості. Крім цього, пропонуються нові правила реєстрації та біометричної перевірки. Якщо заявник подасть неправдиву інформацію, його реєстрацію можуть анулювати.

За даними МВС Чехії, заявки на спеціальний вид проживання можна подавати з минулого року, а цього року зацікавленість у ньому виявили 56,5 тисячі осіб.

Також пропонується, щоб тимчасовий захист втрачав чинність для осіб, які перебувають за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Окрім цього, захист припинятиметься у разі кримінального або адміністративного видворення біженця.

МВС Чехії також планує припинити видачу посвідчень особи та закордонних паспортів іноземцям із тимчасовим захистом. Раніше це було можливо у випадках, коли людина доводила неможливість отримати документи у своїй країні.

Станом на початок цього тижня у Чехії зареєстровано понад 386 тисяч осіб із тимчасовим захистом.

Зміни торкнуться і медичного страхування. Якщо зараз держава оплачує страхування людям, які через стан здоров’я не можуть тривалий час працювати, то після ухвалення поправки такі особи повинні будуть мати підтверджений ступінь обмеження самозабезпечення.

Крім того, законопроєкт передбачає:

скасування звільнення від сплати зборів за визнання іноземної освіти для осіб із тимчасовим захистом;

посилення покарань за окремі злочини, пов’язані з незаконним перетином кордону;

передачу частини справ щодо притулку на розгляд виключно Міському суду Праги.

Окремо пропонується запровадити обов’язкову реєстрацію частини автомобілів з українськими номерними знаками у чеському реєстрі транспортних засобів. Можливість такої реєстрації має з’явитися з січня наступного року, а з 2028 року експлуатація незареєстрованих авто буде заборонена.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що уряд може розглянути поправку вже наступного тижня. Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар повідомив, що зміни враховують досвід останніх років та нинішню безпекову ситуацію в Європі й мають встановити чіткі правила перебування іноземців у Чехії та запобігати зловживанням системою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.