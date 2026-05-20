Нет работы — нет выплат: Чехия готовит новые условия получения помощи для украинцев

МВД Чехии подготовило поправки к закону о временной защите, которые предусматривают новые условия для получения гуманитарной помощи, проживания и пользования льготами для украинцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Чехии подготовило поправки к закону о временной защите, касающиеся украинских беженцев. Об этом сообщает České noviny.

Согласно предложенным изменениям, лица с временной защитой, подающие заявки на гуманитарную помощь, должны будут работать, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированными в центре занятости. Также они, вероятно, должны будут находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который получают помощь.

В пояснительной записке к документу указано, что таким образом вводится минимальный стандарт активного подхода получателя помощи к обеспечению собственных жизненных потребностей. При этом новые требования не будут касаться детей, студентов и пенсионеров с временной защитой.

В МВД Чехии заявили, что требование о минимальном сроке пребывания в стране должно предотвратить возможные злоупотребления гуманитарной помощью.

Поправка также изменяет условия получения специального долгосрочного вида на жительство для беженцев, имеющих временную защиту. В частности, ужесточаются требования об отсутствии налоговой задолженности. Кроме того, предлагаются новые правила регистрации и биометрической проверки. Если заявитель предоставит ложные сведения, его регистрацию могут аннулировать.

По данным МВД Чехии, заявки на специальный вид на жительство можно подавать с прошлого года, а в этом году интерес к нему проявили 56,5 тысячи человек.

Также предлагается, чтобы временная защита теряла силу для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Кроме того, защита будет прекращаться в случае уголовного или административного выдворения беженца.

МВД Чехии также планирует прекратить выдачу удостоверений личности и загранпаспортов иностранцам с временной защитой. Ранее это было возможно в случаях, когда человек доказывал невозможность получить документы в своей стране.

По состоянию на начало этой недели в Чехии зарегистрировано более 386 тысяч человек с временной защитой.

Изменения коснутся и медицинского страхования. Если сейчас государство оплачивает страхование людям, которые из-за состояния здоровья не могут длительное время работать, то после принятия поправки такие лица должны будут иметь подтвержденную степень ограничения самообеспечения.

Кроме того, законопроект предусматривает:

отмена освобождения от уплаты сборов за признание иностранного образования для лиц, пользующихся временной защитой;

ужесточение наказаний за отдельные преступления, связанные с незаконным пересечением границы;

передача части дел о предоставлении убежища на рассмотрение исключительно Городскому суду Праги.

Отдельно предлагается ввести обязательную регистрацию части автомобилей с украинскими номерными знаками в чешском реестре транспортных средств. Возможность такой регистрации должна появиться с января следующего года, а с 2028 года эксплуатация незарегистрированных автомобилей будет запрещена.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство может рассмотреть поправку уже на следующей неделе. Министр внутренних дел Любомир Метнар сообщил, что изменения учитывают опыт последних лет и нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе и должны установить четкие правила пребывания иностранцев в Чехии и предотвратить злоупотребления системой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.