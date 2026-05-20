  1. В Украине

Для аграриев, которые релокировали бизнес из-за войны, готовят новые земельные льготы

17:30, 20 мая 2026
В Раде рассматривают механизмы поддержки релокированного агробизнеса через льготные условия пользования государственной землей.
В Верховной Раде обсуждают возможность введения льготных условий пользования государственными земельными участками для аграриев, которые были вынуждены релокировать свой бизнес из-за войны.

Соответствующую инициативу рассмотрели во время круглого стола в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики при участии представителей Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства юстиции, Фонда государственного имущества, Госгеокадастра и Всеукраинского аграрного совета.

Так, участники мероприятия обсудили дополнительные механизмы поддержки агропроизводителей, которые потеряли возможность работать на временно оккупированных или прифронтовых территориях.

В частности, речь шла о возможности предоставления льготных условий пользования земельными участками государственной формы собственности как одного из инструментов поддержки релокированного агробизнеса.

Также поднимались вопросы упрощения доступа к земельным ресурсам, уменьшения административной нагрузки, создания стимулов для восстановления производства и поиска дополнительных механизмов государственной поддержки аграрного сектора.

В комитете подчеркнули, что главной задачей является наработка законодательных решений, которые позволят аграриям быстрее адаптироваться к новым условиям, минимизировать потери и восстановить хозяйственную деятельность.

Речь идет не только о поддержке бизнеса, но и о сохранении трудовых коллективов, производственного потенциала, устойчивости аграрного сектора и продовольственной безопасности Украины.

По результатам круглого стола все озвученные предложения планируют детально проработать для возможной подготовки соответствующих законодательных инициатив.

Верховная Рада Украины земельная доля земля

